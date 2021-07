EAVS Groupe : Les avantages du double écran dans les salles de réunion

Dans les salles de réunion modernes, les participants doivent jongler avec un nombre croissant de données et de contenus. Un seul moniteur n'est plus suffisant dans bien des cas. Le but n'est pas de recopier le contenu du premier vers le second moniteur. Mais bien d'utiliser les deux surfaces distinctes pour multiplier les possibilités. Passer d'un à deux moniteurs dans une salle de conférence ou de réunion devient de plus en plus courant.

Les salles de réunion équipées d'un seul moniteur possèdent une surface d'affichage unique. La plupart du temps, on va diffuser soit l'image des correspondants distants pour de la vidéoconférence, soit des documents de travail. Mais si l'on travaille ensemble sur les mêmes documents que les personnes en visio, on ne pourra pas afficher les documents et les personnes simultanément de façon efficace.

Il est bien entendu possible de laisser la place principale aux données et d'afficher les correspondants dans une petite fenêtre dans un coin. Ce qui revient à ne pas les regarder finalement. Certains écrans et des processeurs vidéo externes sont capable de diviser l'image en deux pour afficher les deux contenus. Dans ce cas, c'est comme si vous aviez divisé la diagonale du moniteur de la salle de réunion par deux.

Une solution à double moniteurs LG et système de visioconférence Cisco

En passant sur un double écran, de 55, 65, 75″ ou plus encore, la vidéoconférence s'affiche sur un moniteur et les documents partagés sur le second moniteur. Ainsi, tous les participants à la réunion peuvent visualiser distinctement l'ensemble des informations. Dans d'autres situations, on affichera deux participants ou groupe de participants pour faire de la téléprésence avec les deux écrans. Ou encore les deux moniteurs permettront de travailler sur deux types de documents en parallèle.

Toujours dans le cas de la visioconférence, deux moniteurs peuvent être partagés en quatre et afficher ainsi l'image de huit participants sans que ceux-ci ne se retrouvent dans de trop petites vignettes. Il en va de même pour le travail collaboratif et le partage de bureau. Selon la solution utilisée, on pourra afficher plus de bureaux simultanément tout en conservant une grande taille d'image pour une visibilité accrue et une plus grande efficacité de travail. Rien n'empêche également d'associer un moniteur simple et un moniteur tactile, là encore pour multiplier les fonctionnalités sans se retrouver bloqué sur un écran ou une fonction unique.

Le double écran en salle de réunion ne doit pas apporter plus de contraintes qu'un écran simple pour faciliter l'utilisation par tous les participants, sans formation préalable. Ce type de salle repose sur l'utilisation d'une matrice 4×2 au minimum. Cela signifie que l'on peut sélectionner quatre sources à afficher sur deux moniteurs, de façon indépendante. La matrice 4×2 dispose de deux sortie HDMI et parfois d'entrées dans différents formats : HDMI, DisplayPort, VGA, USB-C.

Ce type de matrice peut mélanger les sources propres à la salle comme un PC fixe et une caméra de visio. Les autres entrées disponibles seront dédiées aux utilisateurs. Soit par le biais de prises encastrées dans la table de réunion, soit dans une boite de sol.

Une matrice Lightware 4×2 pour salle de réunion équipée de 2 entrées vidéo USB-C, 2 entrées HDMI et 2 sorties HDMI.

Reste enfin la question du pilotage. Comment allumer et éteindre les deux moniteurs ? Comment sélectionner quelle source afficher sur quel moniteur ? Les matrices pour salle de réunion se pilotent via le réseau, en RS232 ou à travers des contacts secs. Il est nécessaire de prévoir soit un clavier à boutons, soit un écran tactile. Ces éléments se posent ou s'encastrent dans la table de réunion.

Les différentes configurations deviennent ainsi clairement accessibles en appuyant sur des touches dédiées du type : source 2 > écran 1, source 4 > écran 2. Puis on renommera les sources et les écrans, par exemple : PC, caméra, entrée HDMI, entrée DisplayPort, écran gauche, écran droite.

La dernière étape consiste à fixer les deux moniteurs cote à cote, parfaitement alignés comme s'ils ne faisaient qu'un. Il est possible d'utiliser deux supports muraux simples, avec une mise en œuvre obligatoirement précise pour un résultat impeccable. Alternativement, on optera pour un support double constitué d'un tronc commun pour un alignement des deux moniteurs forcément parfait.

Dans le cas où le système d'affichage doit pouvoir être déplacé, certains fabricants proposent des trolleys pouvant accueillir deux moniteurs. Ils s'accompagnent souvent de petites tablettes pour pouvoir installer également le système de visio. Ainsi, cet ensemble parfaitement mobile passera de salle en salle selon les besoins.

Le chariot mobile Audipack VCF-SL accepte deux moniteurs jusqu'à 75″ de diagonale.

Pour une intégration poussée, vous pouvez également opter pour du mobilier dédié aux salles de réunion. Certains modèles intègrent tout le nécessaire pour deux moniteurs. Tout est prévu pour accueillir les supports et cacher tout les fils. Les chemins de câble prévus sous la table vont jusqu'aux points de connexion à travers des boîtiers encastrés. Enfin, les emplacements et les chemins de câbles existent aussi pour la ou les caméras de visioconférence.

La Bulle de Com Kamo prend la forme d'un ensemble support et table avec emplacements pour deux moniteurs si besoin.

Vous verrez de plus en plus de double écran dans les salles de réunion car cela correspond tout simplement aux besoins actuels. Les collaborateurs partagent des documents sous de multiples formes, affichent plusieurs bureaux d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones tout en communiquant à distance en visio. Tout cela doit pouvoir être géré simultanément sans avoir à basculer sans cesse d'une source à une autre. L'ensemble des éléments existent aujourd'hui et sont accessibles chez EAVS Groupe pour constituer votre salle de conférence ou de réunion à double écran.

30 juillet 2021