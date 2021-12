EAVS Groupe : Les boutique hotels Guldsmeden profitent des écrans Philips Android et de leurs portefeuilles de services

L'hôtellerie moderne doit multiplier les idées et les innovations pour se démarquer et attirer la clientèle. Le concept de boutique hôtel très en vogue actuellement permet de créer une ambiance comme à la maison. Cela passe par des univers marqués, une décoration chaleureuse et de multiples services associés. L'affichage numérique fait partie des outils à la disposition des hôteliers afin d'aller dans le sens de plus de proximité et de personnalisation. Les écrans Philips Android Mediasuite sont dédiés à cet univers.

Le groupe Guldsmeden possède déjà plusieurs hôtels en Europe avec à la fois des ambitions d'expansion et un programme de rénovation des établissements existants. Le groupe cherchait à ce titre un partenaire pour la partie affichage. Un partenaire capable de fournir non pas des cartons mais un service et un support continu, pour la gestion des réseaux d'écrans, la création de contenus et la facilité d'ajouts de nouvelles fonctionnalités à l'avenir.

L'offre d'écrans PPDS s'est avérée naturellement être la meilleure solution. L'installateur a conseillé la gamme Mediasuite basée sur le système d'exploitation Android. En plus d'offrir des possibilités complètes pour les clients, cette gamme bénéficie des services CMND pour la gestion technique des écrans.

Avec CMND, il est possible de créer du contenu pour promouvoir les installations de chaque hôtel : restauration, spas, salles de conférence… C'est également un médium de communication pour faire la promotion croisée des autres hôtels du groupe.

La plateforme CMND comprend quatre modules :

1. CMND & Deploy - déploiement et gestion facile du matériel

- déploiement et gestion facile du matériel 2. CMND & Create - créer, gérer et mettre à jour facilement un contenu attrayant

- créer, gérer et mettre à jour facilement un contenu attrayant 3. CMND & Control - pour gérer les paramètres à l'échelle du réseau

- pour gérer les paramètres à l'échelle du réseau 4. CMND & Check-in - pour l'enregistrement des clients

Les trois premières options sont déjà mises en place. D'ailleurs, Guldsmeden souhaite activer prochainement les services CMND et Check-in PMS.

En bref, l'installateur a pu simplifier et accélérer le déploiement et créer et gérer du contenu engageant et informatif à destination de la clientèle. Plus de 500 écrans Philips Android Mediasuite au total équipent déjà trois hôtels du groupe. Le groupe Guldsmeden est ravi du design épuré des téléviseurs et des possibilités offertes par Philips CMND. Il ne s'agit pas seulement de mettre une télé dans chaque chambre : il s'agit d'avoir un partenaire capable de faire l'effort supplémentaire pour assurer le soutient dans la durée et dans le monde entier.

Plus d'infos : Philips Mediasuite

29 décembre 2021