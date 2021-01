EAVS Groupe : Pensez à l'affichage dynamique sur les portes vitrées automatiques avec LG Business Solutions

Dans l'affichage dynamique, LG propose l'une des gammes de moniteurs la plus complète avec des solutions réellement innovantes. Pour sortir des sentiers battus, LG mise sur la transparence. Ou comment afficher des contenus sans couper complètement la vision, quand les textes, images et vidéo semblent flotter dans l'air. Cette solution est désormais applicable aux portes vitrées automatiques.

Moniteur OLED transparent 55″

Le catalogue LG Business Solutions contient plusieurs écrans transparents. Ils existent sous différentes formes afin de s'adapter à leur destination. Il y a d'une part les moniteurs à utiliser en version unique dans une vitrine ou assemblés pour créer un mur d'images. D'autre part, il existe la version souple qui épouse les formes des panneaux de verre, pour les cloisons ou les garde corps.

Le 55EW5G-A est un moniteur transparent de 55″. Il utilise la technologie OLED et offre une transparence de 38%. Sa luminosité est de 400 nits, équivalente à un moniteur classique non transparent. Pour conserver une épaisseur minimale, toute la connectique est déportée dans un boîtier externe. On trouve une entrée HDMI et une autre DisplayPort. La résolution est en FHD.

L'adaptation aux portes vitrées automatique

LG s'est associé à Assa Abloy, l'un des leaders mondiaux des portes automatiques. Cette collaboration a permis de créer une double porte vitrée automatique entièrement animée. Chaque panneau est composé d'un verre et de deux moniteurs LG 55EW5G-A en mode portrait.

Via l'application SuperSign, les contenus sont gérés pour s'adapter à cette mise en œuvre spécifique. La résolution finale correspond à la 4K. Avec la qualité de l'OLED en termes de luminosité, de vitesse d'affichage (1 ms) et de respect des couleurs, voilà un nouvel emplacement bien trouvé pour l'information et des messages publicitaires de haute qualité.

Avec LG, l'affichage dynamique peut occuper n'importe quel support

En résumé, les moniteurs et panneaux LED sont déjà capables de recouvrir tous les murs, sur des surfaces sans limite. Pour occuper les cloisons vitrées, rien de tel que les solution LG, à l'image de ces portes automatiques animées conservant leur transparence. Bien entendu, on peut les utiliser comme un simple panneau géant. Mais la combinaison de la transparence et du mouvement de passage des visiteurs laisse envisager de nouvelles idées créatives !

Plus d'infos : LG

13 janvier 2021