EAVS Groupe : Personnalisez vos écrans tactiles domotique Elan

Les derniers écrans tactiles domotique Elan Home Systems ont su s'adapter à nos usages. Autrefois, ce type d'interface était figée et assez peu ergonomique au final. Désormais,elles prennent en compte les fonctionnalités que nous avons l'habitude d'utiliser sur nos smartphones et nos tablettes. Les écrans EL-ITP-12 et EL-ITP-8 bénéficient des dernières technologies en date.

Elan pilote tous les équipements de la maison via ses différents contrôleurs. Tous les éléments communiquent ensemble à travers le réseau, en RS232, en infrarouge, etc. Le lien pour les habitants de la maison, ce sont les interfaces. Elles prennent la forme de télécommandes, d'applications sur les smartphones et tablettes, de claviers et de dalles tactiles murales.

Cette dernière est sans aucun doute la plus efficace. Placé en un ou plusieurs exemplaires à des endroits clés de la maison, l'écran tactile mural donne la main sur toutes les fonctions sans s'embarrasser d'apps inutiles et de notifications invasives. Pour le rendre toujours plus efficace, Elan permet de le personnaliser.

Elan l'a appelé Flyout. Ce menu personnel peut être rappelé à tout instant en le faisant glisser depuis le côté droit des écrans tactiles domotique Elan. Il donne alors accès à un maximum de sept commandes entièrement personnalisées. L'utilisateur crée et modifie les commandes à sa guise. Il peut piocher dans les propositions suivantes :

média - pour lancer un film dans le home cinema ou une playlist musicale dans toute la maison

- pour lancer un film dans le home cinema ou une playlist musicale dans toute la maison éclairage - allumer/éteindre un circuit en particulier ou lancer une scène

- allumer/éteindre un circuit en particulier ou lancer une scène chauffage - modifier la température

- modifier la température action - un ensemble de commandes sur mesure pour tout contrôler

Ce menu est personnalisé pour chaque habitant de la maison. En effet, grâce à son détecteur de mouvement et à sa caméra intelligente, l'écran s'allume lorsqu'on s'approche et il reconnaît chaque personne afin de lui proposer son propre menu.

En résumé, Elan propose une domotique dans l'air du temps. Puissante dans ses capacités à tout piloter et intelligente grâce à la reconnaissance des visages et à la personnalisation des commandes par l'utilisateur. L'époque où il fallait faire appel à son installateur pour modifier le nom du moindre bouton est révolue. La domotique moderne Elan repose sur des solutions parfaitement adaptées aux attentes des clients.

Plus d'infos : Elan Home Systems

23 février 2022