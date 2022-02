EAVS Groupe : Philips fournira tous les écrans de l'hospitality Red Bull Racing lors de la saison 2022 de Formule 1

L'hospitality, c'est cet énorme bâtiment situé derrière les stands où se retrouvent les membres de l'équipe et les VIP. Chaque team de Formule 1 a son bâtiment dédié aux couleurs des sponsors. Il comprend un restaurant, des bureaux, des salles de réunion, les espaces des pilotes, etc. Pour la saison 2022 et les 23 courses qui la composent, Red Bull s'est associé à PPDS (Philips Professional Display) pour la mise en œuvre de tous les affichages numériques.

Par le passé, les équipes de Formule 1 se retrouvaient dans de simples caravanes et autre motorhomes. Désormais, plusieurs poids lourds installés cote à cote et reliés par des structures démontables composent des espaces gigantesques pour accueillir de nombreuses personnes et intégrer toutes les fonctions et services nécessaires. Ces hospitality sont montés et démontés lors de chaque grand prix.

Mais ce n'est pas tout, car au-dessus des stands, chaque écurie dispose de son propre espace vitré donnant sur les paddocks et la ligne de départ. Ce Red Bull Paddock Club est également aménagé et démonté à chaque grand prix. Il comprend un lounge, un restaurant, des espaces de jeu vidéo en simulation, etc.

Nous sommes fiers et ravis d'être devenus un fournisseur officiel de l'équipe Red Bull Racing qui, comme PPDS, comprend la véritable valeur et les avantages d'avoir des partenariats parfaitement alignés afin d'atteindre les objectifs fixés. Nos équipes ont travaillé pour comprendre pleinement les besoins les plus profonds de RBR (…), pour identifier et construire à partir de zéro des solutions qui non seulement correspondent à leurs visions et leurs ambitions, mais les dépassent. Nous avons hâte que la nouvelle saison commence.

Ron Cottaar, directeur marketing chez PPDS

Tous ces espaces temporaires le temps d'un week-end, et ce 23 fois dans l'année en 2022, sont évidemment équipés de nombreux écrans. De cette façon, ils permettent d'informer les personnes présentes avant et durant la course. Ils retransmettent les images officielles mais également des images internes à l'écurie Red Bull Racing délivrant des informations complémentaires précises sur les voitures et les pilotes.

PPDS fournira entre autres des moniteurs MediaSuite sous Android ainsi que des écrans de la gamme B-Line. Au centre du Paddock Club juste au-dessus des stands, un énorme mur d'image de 10m2 accueillera les visiteurs (4,85m de large sur 2,05m de haut). Il contient 48 modules avec un pitch de 1,5mm issus de la gamme L-Line. En outre, il a été conçu en deux morceaux fixes pour un démontage et un transport facile dans des flight cases sur mesure.

Lorsqu'il s'agit de Formule 1, chaque seconde compte, à la fois sur et en dehors de la piste. Un mur LED géant qui doit être installé 23 fois par saison dans un environnement temporaire peut sembler trop complexe pour certains. Cependant, chez PPDS, c'est exactement le type de défi que nos équipes aiment relever. En travaillant avec nos partenaires, nous avons pu le relever en veillant à ce que les invités de RBR puissent vivre une journée de course la plus immersive possible grâce à une haute qualité visuelle. Cette expérience est disponible partout dans le Paddock Club.

17 février 2022

Martijn van der Woude, directeur du développement commercial international chez PPDS