EAVS Groupe : Pourquoi les écrans Philips sont-ils certifiés Crestron Connected ?

Dans le cadre d'un bâtiment de bureaux, un écran s'envisage rarement seul. Il y a ceux pour les salles de réunion, ceux installés à l'entrée pour la réservation ou encore les écrans dédiés à l'affichage dynamique dans les lieux de passage. C'est autant de matériel installé à superviser et à maintenir dans le temps pour le service AV & IT. Grâce à la certification Crestron Connected, cette tâche s'avère beaucoup plus efficace et proactive. Les écrans Philips ont reçu la certification dans sa version 2.

Vous connaissez déjà sûrement Crestron, ce spécialiste de l'automation dont les produits sont présents dans le monde entier. La gamme ultra large couvre tous les domaines de l'AV installé, professionnel et grand public. Crestron développe également de nombreuses solutions logicielles, autant pour la conception que pour le contrôle des appareils. Ceux de la marque, mais pas seulement.

Crestron Connected a été créé début 2012, c'est-à-dire il y a maintenant 10 ans. Ce protocole a destination des fabricants tiers leur permet d'inclure une couche de commande via la connexion IP. Uniformisé, il rend les appareils certifiés Crestron Connected immédiatement visibles par les logiciels Crestron, sans aucune programmation préalable.

Cela permet de les inclure dans les outils de gestion et de supervision XiO Cloud et Crestron Fusion. Ces logiciels devaient être installés sur les PC et les serveurs de son choix. Ils existent maintenant sous la forme de serveurs Crestron dédiés. Pour y accéder, les appareils tiers doivent être certifiés Crestron Connected version 2, ce qui est le cas des écrans Philips.

Crestron étant très répandu, la certification ne peut être que bénéfique pour les écrans Philips. Quand le système de supervision Crestron est déjà présent pour gérer d'autres produits, le responsable AV & IT demandera prioritairement des écrans certifiés.

Grâce à Crestron Connected, les écrans Philips remontent toutes leurs informations d'état et de fonctionnement. Le gestionnaire peut d'un seul coup d'œil vérifier que l'ensemble des écrans Philips dans un bâtiment sont fonctionnels et à jour, aux côtés de tous les autres produits Crestron Connected d'autres marques. Et cela, sans avoir eu à programmer quoi que ce soit. Le système d'alertes permet au gestionnaire d'intervenir au plus vite, à distance ou sur place en cas de défaut remonté.

En bref, Crestron Connected a été créé pour faciliter la découverte des produits compatibles sur le réseau, qu'ils soient Crestron ou d'autres fabricants. Largement développée dans le monde de l'AV professionnel, cette certification est présente sur des centaines de produits. Lorsqu'un gestionnaire vous imposera des écrans Crestron Connected, quelle que soit leur destination, vous savez que vous pourrez piocher dans les gammes Philips PPDS.

Plus d'infos : Philips

19 janvier 2022