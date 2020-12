EAVS Groupe : Quel type de moniteur choisir pour l'affichage dynamique ?

L'affichage dynamique, c'est du contenu qui tourne de façon automatisée sur un afficheur. Il existe plusieurs types de moniteurs adaptés à l'affichage dynamique. Ils possèdent des caractéristiques différentes pour des applications distinctes. Ce dossier va vous orienter vers le bon choix selon les caractéristiques de votre projet afin de mettre en place le bon moniteur au bon endroit.

Affichage dynamique = contenus + afficheur

L'affichage dynamique peut faire intervenir des panneaux LED voire même de la vidéoprojection. Ce dossier se concentre uniquement sur les moniteurs qui représentent encore le type d'écran majoritaire pour l'affichage automatisé de contenus.

Ces contenus concernent du texte, des vidéos publicitaires commerciales, des images de promotion, des pages Web, des alertes d'urgence ou des flux en direct. Ces contenus doivent être à la fois visibles et attrayants pour les clients et visiteurs ainsi que pour les employés du lieu.

Pour caractériser les différents types de moniteurs, il faut bien différencier les composantes de l'affichage dynamique que sont l'écran en lui-même et l'outil de lecture des contenus.

Les moniteurs non dynamiques

Typiquement, n'importe quel écran peut afficher des contenus en boucle, voir même un téléviseur grand public. Tout d'abord, nous vous déconseillons cette première solution. Les téléviseurs sont prévus pour un usage domestique. Ils n'ont pas vocation à tourner 16h ou 24h par jour. Leur garantie est moindre que sur les moniteurs professionnels. De plus, leur luminosité est bien moins importante que celle des moniteurs spécialisés prévus pour une installation dans des lieux baignés de lumière, comme les centres commerciaux par exemple.

Dans la catégorie des moniteurs « simples », vous avez un choix très large. La diagonale la plus courante est le 50 ou le 55″, bien qu'il existe des modèles plus petits et d'autres plus grands évidemment. Les critères suivants sont à étudier selon les besoins du projet :

luminosité

protections (certification IP, verre de protection, type de châssis)

(certification IP, verre de protection, type de châssis) fonctionnement 16h/24 ou 24h/24

maintenance sur site ou à distance

Ce type de moniteur devra être accompagné d'un lecteur dédié à l'affichage dynamique et relié au moniteur via une prise DVI ou HDMI par exemple. Le défaut de cette solution est donc d'avoir deux appareils séparés demandant le double de maintenance. Ils seront peut-être de fabricants différents et nécessiteront la connaissance de deux applications de gestion.

Les moniteurs avec affichage dynamique intégré simplifié

A partir du moment où le moniteur dispose de cette fonction intégrée, il est forcément prévu pour un usage professionnel. Il est suffisamment robuste pour pouvoir tourner de nombreuses heures.

La fonction d'affichage de contenus est habituellement simplifiée dans ce genre de moniteurs. Les contenus devront être stockés sur une clé USB reliée en permanence à l'un des ports. Certains moniteurs possèdent un lecteur de cartes SD, d'autres d'une mémoire interne. Les fonctions de mise en page sont réduites au minimum, voire inexistantes.

Le plus important est la partie programmation qui permet de lancer et d'arrêter la lecture selon un planning. Ces deux actions se combinent si besoin à l'allumage et à l'extinction du moniteur.

Ces moniteurs s'adressent à des projets simples où l'on va faire tourner des contenus comme des images ou des vidéos. Il faudra régulièrement changer manuellement les contenus pour les faire vivre, une contrainte à bien prendre en compte.

Les moniteurs avec système d'exploitation

La troisième solution consiste à choisir un moniteur embarquant un système d'exploitation. Celui-ci peut prendre deux formes :

intégré , ce sera typiquement Android, Tizen (Samsung) ou WebOS (LG),

, ce sera typiquement Android, Tizen (Samsung) ou WebOS (LG), une carte optionnelle dans l'emplacement OPS, c'est-à-dire l'équivalent d'un mini PC. Ce dernier tournera le plus souvent sous Windows ou Linux.

Cette famille de moniteurs supprime la nécessité du boîtier de lecture externe. L'outil de lecture est directement dans le téléviseur en offrant une grande latitude d'usages. Que ce soit Android ou Windows, grâce au fonctionnement avec des applications ou des logiciels, vous allez pouvoir choisir celle ou celui dont vous avez besoin. Voire même votre propre outil propriétaire développé spécifiquement par votre entreprise ou un partenaire.

Enfin, les contenus peuvent être stockés dans le moniteur ou disponibles à distance. Tout comme la maintenance et la programmation. Elles peuvent s'effectuer depuis un PC connecté au même réseau que le moniteur. Ou encore via le cloud depuis n'importe où dans le monde.

L'exemple des moniteurs AG Neovo NSD pour l'affichage dynamique

AG Neovo a créé l'une des gammes de moniteurs dédiées à l'affichage dynamique la plus polyvalente du marché. En effet, les moniteurs de la série NSD sont compatibles avec cinq méthodes de publication et de lecture de contenus. Ainsi, AG Neovo ne vous impose aucune solution, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux.

affichage dynamique externe via un boîtier sur les entrées HDMI, DVI ou VGA

via un boîtier sur les entrées HDMI, DVI ou VGA affichage dynamique intégré simplifié (USB, carte SD, mémoire interne)

simplifié (USB, carte SD, mémoire interne) système d'exploitation Android (apps & apk)

(apps & apk) solution logicielle intégrée configurable via le réseau

solution logicielle intégrée configurable via le cloud Neovo Signage

En outre, ces moniteurs ont été conçus spécifiquement pour l'affichage avec des spécificités telles que la résolution UHD/4K, le fonctionnement 24/7, un système d'anti-marquage de la dalle, ou encore le lancement automatique de l'affichage dynamique, quelle que soit la source, dès l'allumage de l'écran.

Qualité du moniteur, polyvalence des systèmes d'affichage dynamique

Le choix du bon moniteur pour vos projets dépend donc de plusieurs critères parmi lesquels les principaux sont (1) la robustesse de l'écran pour un fonctionnement durable et (2) la façon de gérer et d'afficher les contenus. L'offre est suffisamment large pour trouver les produits qui sauront répondre aux contraintes de vos projets. En misant sur les moniteurs AG Neovo NSD, vous êtes sûrs de ne pas vous tromper car toutes les méthodes d'affichage dynamique sont couvertes.

