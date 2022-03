EAVS Groupe : Tous les avantages du menu board pour les restaurants

Le terme anglais « menu board » n'a pas vraiment d'équivalent en français. Les professionnels concernés et les installateurs savent de quoi nous parlons : de ces moniteurs dédiés destinés à afficher les menus dans les restaurants. Ils concernent aussi bien les fast-foods que les lieux familiaux, originaux, modernes ou branchés. Bardés de fonctionnalités, ils savent faire bien plus que d'afficher seulement une image fixe ou un PDF du menu. Voici tous les avantages du menu board pour les restaurants.

Les moniteurs sont devenus si accessibles, performants et fiables que l'on peut envisager de les utiliser 24h/24. Ils remplacement élégamment un simple affichage papier tout en proposant dynamique et interactivité. Il faut donc se tourner vers des moniteurs dédiés à l'affichage dynamique capables de fonctionner 16 ou 24h par jour. Ils existent dans toutes les tailles, en résolution FHD ou 4K. Il est possible de les multiplier pour afficher la même chose à plusieurs endroits ou pour obtenir plus de zones de contenus différentes et complémentaires.

Le but premier de l'affichage du menu d'un restaurant de façon numérique est d'informer en grand format. Mais l'idée ne s'arrête pas là. Toute la créativité possible autour de l'affichage dynamique permet d'aller bien plus loin. On peut imaginer des contenus de toutes sortes dépassant le simple affichage de plats et de leur prix associé. De plus, ces contenus peuvent évoluer dans le temps et être mis à jour de différentes façons pour attirer encore mieux l'attention des clients. Les avantages du menu board sont donc multiples.

Imprimer régulièrement des menus de restaurant et devoir commander de nouvelles affiches à chaque modification peut vite coûter cher. Avec un affichage sur écran, le restaurant n'a plus à supporter de frais supplémentaires lors de la mise à jour du menu.

Il ne faudra que quelques minutes pour apporter des modifications aux menus ou corriger très vite les erreurs, sur place comme à distance. C'est un énorme gain en termes de rentabilité si l'on considère le temps que prennent les modifications de menus imprimés.

Lorsqu'un client rentre pour la première fois dans un restaurant, il peut parfois être dérouté devant l'offre exhaustive. Un menu numérique efficace et bien pensé peut aider à rendre l'expérience plus agréable et plus simple pour les nouveaux clients.

Lorsqu'un menu board est utilisé judicieusement, il participe à l'augmentation des ventes. Une étude portant sur son utilisation par une chaine de fast food américaine a révélé que les menu boards ont entraîné une augmentation de 50 % des ventes en un an.

Si l'affichage numérique est visible même lorsque le restaurant est fermé, il représente l'équivalent d'une personne qui interpellerait les clients potentiels à toute heure de la journée. C'est un excellent moyen pour faire connaître le restaurant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le menu numérique permet de mettre en avant dans le menu les nouveautés en couleur, en surbrillance, en animation, etc. Cela aidera ces nouveautés à devenir populaires beaucoup plus rapidement qu'avec un tableau noir ou des menus papier.

S'assurer que le marketing de marque est cohérent sur toutes les plateformes est essentiel. Lorsque l'on utilise un menu board, cela signifie que toutes les modifications apportées à la communication globale de l'entreprise peuvent être immédiatement reflétées esthétiquement dans le ou les restaurants via les écrans.

Les menus numériques aident les clients qui à décider ce qu'ils vont commander avant d'arriver au comptoir. Cela signifie que les files d'attente se déplaceront plus rapidement et que le temps d'attente sera réduit. Au final, la satisfaction client ne peut qu'augmenter.

L'utilisation d'un menu numérique permet d'apporter rapidement les modifications nécessaires aux menus pour respecter les besoins ponctuels comme ceux liés à la pandémie. Ils affichent également des éléments obligatoires ou conseillés comme les calories ou les allergènes éventuels.

Les gens sont naturellement attirés par les écrans lorsqu'ils sont présents. Statistiquement, on sait que les clients sont plus susceptibles d'accepter les offres et les promotions si elles sont diffusées sur un écran plutôt qu'imprimées sur une fiche papier.

De nombreux restaurants proposent différents menus tout au long de la journée : petit-déjeuner, déjeuner, dîner. Le menu board peut changer automatiquement le contenu selon des horaires précis. Cette technique est applicable pour les menus spécifiques du week-end ou pour l'happy hour.

Les menu boards sont parfaits pour afficher des encarts complémentaires liés à la vente incitative. Ces outils aident les restaurants à augmenter leurs ventes globales en encourageant les clients à acheter des offres combinées ou des accompagnements auxquels ils n'auraient pas forcément pensé.

Lorsqu'un restaurant est situé dans un endroit très fréquenté, un menu numérique à l'extérieur contribue à attirer plus de clients. Il est très courant que les gens consultent le menu d'un restaurant avant de choisir où manger. En outre, un menu numérique est beaucoup plus attrayant qu'un menu imprimé.

Source : AG Neovo

1 mars 2022