EAVS Groupe : Trois nouveautés pour la solution Neovo Signage dédiée à l'affichage dynamique

La solution Neovo Signage vous propose l'affichage numérique via le cloud grâce à une combinaison de moniteurs, de lecteurs multimédias et d'un logiciel d'affichage numérique. Simple à utiliser et gratuit, il permet aux clients d'utiliser une large gamme d'outils performants. Neovo Signage s'adapter facilement à l'évolution des besoins en affichage dynamique de toute entreprise. La mise à jour 3.6.5 est accompagnée de trois nouveautés.

Un accès à l'outil via le cloud et nouveau portail

AG Neovo fabrique principalement des moniteurs de toutes tailles et de toutes sortes pour de multiples environnements. Mais pas seulement. Pour accompagner ses écrans qui seraient utilisés dans le cadre de l'affichage dynamique, AG Neovo a prévu une solution logicielle dédiée : Neovo Signage.

Elle est mise à jour régulièrement et gratuitement. La solution est de toute façon gratuite. Elle repose sur le cloud pour un accès depuis n'importe où via un PC. Justement, la page d'accueil vient de changer. Les informations ont été réorganisées et c'est depuis cet écran que vous pouvez réinitialiser votre mot de passe si besoin.

Evolution des canvas pré-programmés

La plupart des applications pour l'affichage dynamique proposent des canvas afin de vous orienter vers les découpages d'écrans les plus couramment utilisés. Avec Neovo Signage, chaque canvas peut être entièrement modifié et sauvegarder comme base d'une nouvelle campagne d'affichage. Il est ensuite très simple de réutiliser des canvas existants, soit ceux proposés par défaut, soit ceux que vous avez modifiés et déjà utilisés par le passé.

Statut des players mis à jour plus fréquemment

Lorsque l'on gère un parc important d'écrans pour l'affichage dynamique, il est toujours important de connaître son état à tout instant. Depuis l'administration, tous les players sont accessibles pour la mise à jour de leurs contenus. La page listant ces players offre un aperçu de leur statut. Afin de renforcer le suivi, les players sont mis à jour toutes les 5 minutes désormais. Ainsi, vous serez prévenu au plus vite en cas de coupure d'affichage pour intervenir dans les délais les plus courts.

Neovo Signage, une solution évolutive

En résumé, l'affichage dynamique Neovo Signage vous fait bénéficier de son fonctionnement dans le cloud à tous les niveaux. Vous pouvez mettre à jour les contenus sans avoir besoin d'être sur place. Toutes vos modifications sont mémorisées et peuvent être réutilisées sur d'autres projets. Enfin, la maintenance et le suivi sont facilités par une surveillance de chaque player pour pouvoir agir très rapidement en connaissance de cause.

Plus d'infos : AG Neovo

8 décembre 2020