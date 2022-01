EAVS Groupe : TvONE règle les problèmes de HDCP sur les murs d'image avec le CORIOmaster2

Le processeur vidéo CORIOmaster2 représente une solution hautement modulaire grâce à ses cartes interchangeables. Il permet de créer soit du multi affichage, soit un ou plusieurs murs d'images, ou encore un mix des deux. Le tout depuis un seul processeur prêt à tout. Avec ses multiples cartes, il accepte tous types de sources dont le HDMI bien sûr. Mais celui-ci peut apporter son lot de problèmes, dont la sécurisation du flux via le HDCP, une cause non négligeable d'écran noir. Le CORIOmaster2 vise à régler ce problème.

Le HDCP, ou High Bandwidth Digital Content Protection, est un protocole de sécurité indissociable du HDMI. Il vise à empêcher la copie d'une source ou son affichage sur un écran non autorisé. La norme la plus commune aujourd'hui est le HDCP 2.2, bien que certains produits grand public soient déjà passés à la version 2.3.

Le HDCP initie une connexion entre source et afficheur et une communication bidirectionnelle pour vérifier que la sécurité du flux est bien assurée. Si celle-ci est brisée, soit à l'origine, soit en cours de route, alors aucune image ne s'affichera. C'est problématique dans le cadre résidentiel, mais plus encore dans un environnement professionnel.

tvONE propose une nouvelle carte équipée de quatre entrées HDMI, la CM2-HDMI-4K-4IN. Elle supporte le HDCP 2.2 mais pas seulement.

Dans des conditions normales, toute source HDCP 2.2 reçue par le CORIOmaster2 et envoyée à un écran qui n'est pas compatible HDCP 2.2 entraînera un écran noir. Cela se vérifie même si la source est affichée sous la forme d'une petite fenêtre au sein d'un mur d'images.

CORIOmaster2 gère cet état indésirable en pixelisant la source HDCP 2.2 et en permettant un affichage correct. Cela assure une conformité totale avec les règles du HDCP tout en indiquant que le chemin du signal est complet et valide. Résultat : plus aucun risque d'écran noir !

En bref, le CORIOmaster2 est et reste le processeur vidéo multi écran de référence. C'est le seul à contourner la problématique du HDCP 2.2 tout en assurant et validant la sécurité du flux pour éviter toute copie. L'objectif est seulement de l'afficher en toute situation, quelle que soit la source et quel que soit la taille de l'image en sortie, sur un écran, une fenêtre ou un mur d'image complet.

12 janvier 2022