EAVS Groupe : Un système de recharge encastré dédié aux supports muraux Viveroo pour iPad

Viveroo fabrique en Allemagne les supports pour iPad les plus chics arborant une finition exemplaire. Ils sont disponibles dans différentes configurations et sous différents formats. Ils permettent soit de fixer l'iPad à demeure, soit de pouvoir le retirer et le réinsérer facilement. Ces supports s'adressent autant aux projets résidentiels qu'aux installations professionnelles. Les supports sont maintenant accompagnés d'un système de recharge encastré et de la connectivité réseau filaire.

La recharge continue sans aucun fil

Les supports Viveroo Free et One se destinent à une fixation murale de l'iPad. Ce sont ceux que vous voyez sur l'image en illustration de cet article. Ils sont compatibles avec tous les modèles. Ils peuvent s'installer indifféremment en mode paysage et en mode portrait.

Une fois l'iPad en place se pose la question de la recharge. S'il fallait retirer l'iPad à chaque fois qu'il est déchargé, ce serait vraiment fastidieux. Viveroo vous propose donc de laisser les iPad à demeure afin qu'ils restent continuellement chargés. Comme si c'était des écrans tactiles muraux classiques. Et c'est bien le but des supports Viveroo : transformer un iPad en super interface tactile murale universelle.

Alimentation & réseau Ethernet

Ce système de recharge encastré prend la forme d'un module dit « fond de boite ». tout simplement parce qu'il s'insère dans la boite d'encastrement électrique telle qu'on l'utilise derrière les prises et les interrupteurs. Ainsi, rien ne dépasse. Que l'iPad possède une prise Lighting ou une prise USB-C, Viveroo a l'adaptateur correspondant.

Il existe un second adaptateur encore plus pratique car il déporte l'alimentation. Ce modèle fonctionne en PoE. C'est le switch réseau qui envoie le courant via un simple câble Ethernet. La prise RJ45 en entrée est transformée en Lightning ou en USB-C en sortie. Par la même occasion, l'Ethernet devient disponible pour l'iPad ! Cela permet de désactiver le WiFi et d'assurer ainsi une liaison stable à l'iPad. Apple a bien prévu cette fonction Ethernet dans les menus.

Une intégration parfaite avec la charge et le réseau en mode invisibles

En résumé, le système de recharge encastré Viveroo permet d'utiliser un iPad en mode tablette murale tout en le laissant constamment en charge. L'intégration n'en est que facilitée. Ce système de recharge est totalement invisible car caché dans le mur derrière l'iPad. Enfin, l'adaptateur mixte PoE alimente l'iPad et le relie au réseau en mode filaire.

Plus d'infos : Viveroo

4 décembre 2020