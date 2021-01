EAVS Groupe : Une nouvelle option pour encastrer et déplier les support muraux Chief Fusion X-Large

La gamme de supports muraux Chief comprend une série dédiée aux très grands moniteurs. Les supports Fusion ultra rigides sont constitués de tubes horizontaux sur lesquels viennent s'accrocher les barres verticales avec entraxes VESA. Ils ont la particularité de se fixer au mur via deux platines séparées. Cela permet d'équilibrer la charge et de faire tomber facilement les fixations sur les montants des cloisons. C'est cette particularité qui leur permet aujourd'hui d'être évolutifs vers une version extensible.

Une gamme de sept supports

La gamme Chief Fusion comprend différentes références pour recevoir des moniteurs de grande ou de très grande taille, jusqu'à 113 kg pièce. Ils se définissent selon la taille maximale acceptée : 65″, 86″ ou 100″. Chaque modèle est disponible en version plane ou orientable. Les différentes entraxes VESA possibles sont également plus nombreuses sur le plus grand modèle.

Comme vous le voyez sur les photos ci-dessous, les supports Fusion sont constitués de six éléments : deux platines murales, deux barres horizontales et deux support verticaux. On retrouve les fonctions ControlZone Leveling et Centerless Shift pour régler et aligner au millimètre le support et donc le moniteur.

Une évolution vers l'encastrement

Pour les demandes d'intégration, que ce soit un seul moniteur ou un mur d'images complet, les supports muraux extensibles sont de plus en plus utilisés. Ils sont nécessaires lorsque l'accès par l'arrière est impossible. Chief a donc créé des accessoires pour la gamme Fusion. Ils transforment les supports Fusion, même les plus grands, en support extensible.

L'accessoire Chief Fusion Pull Out se présente sous la forme de deux platines équipées de ciseaux pour l'écartement. Ces platines se fixent au mur. Puis les platines des supports fusion viennent se visser à elles. Toutes les qualités des supports Fusion sont conservées.

En bref, Chief propose des supports à la fois robustes et pratiques. Ils accueillent les moniteurs des tailles les plus grandes. Ils sont utilisables aussi bien seul qu'en mur d'images. Grâce à la nouvelle option Fusion Pull Out, il devient possible d'encastrer facilement un moniteur jusqu'à 100″ de diagonale, tout en permettant l'accès à l'arrière grâce au système extensible à ciseaux.

Plus d'infos : Chief

21 janvier 2021