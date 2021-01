EAVS Groupe : Unilumin possède la plus importante usine de production au monde de panneaux Mini LED

Ces dernières années, la demande en panneaux Mini LED a explosé. Ces panneaux à l'image ultra définie permettent de créer des surfaces d'affichage grand format qui viennent concurrencer les moniteurs et la vidéoprojection. Pour situer, ce sont des panneaux dont le pitch est compris entre 0.2 et 1.2 mm. En-dessous c'est de la Micro LED, au-dessus, c'est de la LED classique. Unilumin s'est fait une spécialité de ces panneaux et en est devenu le leader mondial.

Historique des panneaux Mini LED Unilumin

Unilumin a déjà successivement lancé quatre générations de panneaux Mini LED. Ils sont à l'avant-garde des tendances technologiques de l'affichage pour les murs LED. Ils ont pu être développés grâce aux forts investissements en termes de recherche et développement établie sur le long terme. Et puis, chaque année ces dépenses augmentent. Notamment, en 2019, le département R&D dédié aux Mini LED comprenait près de 400 personnes avec un budget de 20 millions d'euros.

2017

Unilumin a lancé la première génération de panneaux d'affichage Mini LED pouvant être produits en série. En adoptant des puces LED avec anode commune, la barrière technique de la Mini LED a été franchie.

2018

La seconde génération de panneaux Mini LED Unilumin est née. Elle a fait appel pour la première fois à des puces LED sans câblage (flip-chip) tout en atteignant un pitch inférieur à 0,9. A ce titre, cette innovation a été récompensée à l'ISE 2019.

2019

La troisième génération adopte toujours des puces LED flip-chip et une technologie de commande de cathode commune. Les nouveaux pitchs proposés sont de 0.5, 0.7 et 0.9 mm. Les performances sont en avance par rapport aux produits concurrents.

2020

Unilumin a annoncé et lancé le panneau Mini LED de quatrième génération, UMini. UMini utilise des puces LED RVB, une technologie de fabrication par transfert de masse avec commande de cathode commune. Le but a été de résoudre efficacement les problèmes de stabilité, de fiabilité et d'affichage ultra-haute définition et en haute densité des Mini LED. La naissance d'UMini ouvre une nouvelle ère d'affichage Mini LED !

UMini : des panneaux aux caractéristiques époustouflantes

En adoptant la technologie d'économie d'énergie dynamique et la transmission 5G, la nouvelle génération UMini d'Unilumin a remarquablement amélioré l'efficacité des panneaux. Aussi, ils consomment moins d'électricité et leur connexion devient universelle et autonome.

La qualité d'image bénéficie des dernières technologies et de la miniaturisation des LED. Globalement, les panneaux UMini possèdent les caractéristiques techniques principales suivantes :

un ratio de contraste de 20.000:1 ,

, un champ de vision ultra-large de 180° ,

, une luminance ultra-élevée de 2.000 nits ,

, une gamme de couleurs large correspondant à 130% de l'espace colorimétrique DCI-P3 ,

de l'espace colorimétrique , le High Dynamic Range (HDR).

Des usines ultra modernes pour la fabrication des panneaux Mini LED

Unilumin dispose de deux usines intelligentes dédiées aux LED. L'une d'elle est la plus grande au monde avec une superficie totale de construction de 400.000 m2. En outre, elle est constituée de lignes de production automatiques avancées, de lignes logistiques automatisées et d'un système d'entrepôt intelligent.

Dans l'ensemble, les investissements dans ces usines ont déjà permis à Unilumin de mettre en place plus de 200 équipements de fabrication intelligents dédiés aux Mini LED. Ils délivrent entre 80.000 et 100.000 puces LED par batch. Plus de 120 millions d'investissement ont déjà été planifiés pour ajouter de nouvelles lignes de production.

Unilumin investit pour conserver son leadership dans les panneaux Mini LED

Unilumin occupe une position de leader dans l'industrie grâce à son expérience, ses technologies et ses capacités de production. La R&D et les investissements continus ont permis à Unilumin de construire la plus grande usine de fabrication de panneaux Mini LED au monde. Ainsi, Unilumin produit en série une gamme complète avec des pitchs de 0.5, 0.7, 0.9 et 1.2 mm.

Plus d'infos : Unilumin

28 janvier 2021