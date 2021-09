EAVS Groupe : Venez rencontrer EAVS Groupe au salon IT Partners les 29 et 30 septembre 2021

Le salon IT Partners se tient pour sa 14è édition au Disney Events Arena-Ventury, au sein de Disneyland Paris. Ce salon rassemble les professionnels de l'IT et de l'audiovisuel autour de thèmes fédérateurs pour découvrir les technologies d'aujourd'hui et de demain. 265 fournisseurs étaient présents à l'édition précédente avec leurs dernières innovations. Fin septembre, vous pourrez retrouver EAVS Groupe sur le stand A69.

Ouvert uniquement aux professionnels, IT Partners vous permet d'aller à l'essentiel en rencontrant les personnes qui font le monde de l'IT et de l'AV en France. Toutes les solutions sont représentées et le salon met plus particulièrement en avant les domaines suivants.

Un grand nombre de métiers est concerné par ces solutions. Globalement, la plupart des métiers sont concernés par les produits EAVS.

EAVS Groupe voit les choses en grand et présentera de multiples gammes de produits d'une dizaine de fabricants différents. Ce panorama exhaustif a pour but de démontrer l'étendue de l'offre mais également de présenter les connexions entre les produits pour créer des solutions complètes sur mesure.

Voici en détails tous les produits EAVS en démonstration sur le salon IT Partners 2021.

Philips - trois gammes de moniteurs : la série B pour le travail collaboratif, les séries D et Q pour l'affichage dynamique

OMB - quatre types de support pour couvrir tous les besoins avec un chariot classique, un chariot motorisé, un support mural et un support de plafond

Legrand - une solution de visioconférence sur IP complète avec caméra, micro et mixer Vaddio ainsi qu'un switch réseau Gigabit Luxul

Gefen - des interfaces vidéo avec convertisseur SDI, extender et distributeur UHD 4K

Edbak - différents types de supports, meubles et chariots

AVer - les dernières caméras pour la visioconférence, pour les petites comme les grandes salles

Vivitek - différents produits NovoConnect et Novo DS seront en démonstration

Kamo - le mobilier Bulle de Com 3 places qui fait gagner de la place dans une salle de réunion moderne

itC - un exemple de configuration pour l'audio conférence avec contrôleur, pupitres et transmetteur sans fil

ProDVX - la tablette tactile 10″ sous Android pour de multiples usages (affichage, contrôle, réservation de salle…)

E-boxx - de multiples Interfaces serviront à faire le lien entre tous les produits

En bref, le salon IT Partners est un événement à ne pas rater. Tout d'abord pour vous tenir au courant des dernières innovations, mais surtout pour venir rencontrez l'équipe EAVS Groupe et les multiples solutions exposées. Alors n'attendez plus, demandez votre badge !

Plus d'infos : IT Partners

16 septembre 2021