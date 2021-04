EAVS Groupe : 5 packs EAVS pour le live et la visio prêts à l'emploi pour l'éducation, les réunions et les conférences

Visioconférence et streaming live sont devenus la norme aujourd'hui. Afin de garder le contact avec ses élèves, ses collaborateurs ou ses clients, rien de tel que de continuer à communiquer à distance. N'importe quel smartphone ou ordinateur portable fait le travail. Mais dans quelles conditions et avec fiabilité ? Pour ne plus subir la technologie mais au contraire la mettre à votre profit pour des échanges efficaces et performants, EAVS vous propose cinq kits exclusifs prêts à l'emploi.

Les packs pour le live et la visio

Nous avons sélectionnés les meilleurs produits de nos partenaires afin de constituer des kits immédiatement utilisables. Ils contiennent le nécessaire pour chaque environnement et chaque usage en termes de captation, de diffusion et de restitution.

Ces kits ont été pensés pour être universels et ne dépendre d'aucune plateforme. Vous n'avez pas à changer vos habitudes en termes de logiciel de visio ou de streaming : ils sont tous pris en charge par les packs EAVS.

De plus, ces propositions restent évolutives dans le temps avec la possibilité de compléter ou de multiplier certains de leurs éléments selon les besoins ou la taille de l'espace concerné.

1. Pack Visio

Ce premier pack se destine à la visioconférence « simple ». Le kit de départ (A) comprend un moniteur Philips et une barre de visio AVer contenant micro, enceintes et caméra. Il se destine aux petites salles de type « huddle room » pour 3-4 personnes.

En ajoutant un micro de table (B), le pack s'adresse aux salles de réunion de taille moyenne. Avec une caméra séparée et une station de table (C), le pack devient adapté aux grandes salles de réunion.

La source sera votre propre ordinateur portable. Alternativement, le moniteur Philips peut se voir remplacé par un moniteur Vivitek connecté embarquant directement les applications de Visio.

2. Pack Live/Visio « lowcost »

Pour mixer visio et streaming afin de diffuser en live la réunion vers différentes plateformes en ligne, nous vous proposons un premier niveau de pack dit « lowcost » afin de contenir le budget au plus serré.

Le pack comprend une mixette audio/vidéo à laquelle se connectent le micro filaire, deux caméras PTZ et un moniteur pour le retour. La sortie USB est dirigée vers un ordinateur portable qui s'occupe des applications de visio et de streaming. Enfin, un grand moniteur affiche le retour de la visio pour la salle.

3. Pack Live/Visio salle de classe

Le pack pour salle de classe reprend l'essentiel du pack précédent. Les éléments différents concernent le micro qui passe en version HF, la caméra PTZ devient unique mais elle s'associe à un pupitre de pilotage PTZ et l'incontournable visualiseur de documents s'ajoute.

4. Pack Live/Visio salle de conseil

Dans cette nouvelle proposition, on trouve deux caméras PTZ reliées à un pupitre de pilotage. Les cinq micros HF fixes sont destinés au président et aux délégués. Pour le reste, les éléments ne changent pas : mixette audio/vidéo, moniteur de retour pour le contrôle et grand moniteur de retour visio pour la salle.

5. Pack Live/Visio salle de réception ou de congrès

Ce dernier pack est destiné aux grandes salles de conférence, de réception ou de congrès dont l'évènement nécessite d'être retransmis en live. Cette fois, la table de mixage audio/vidéo dispose de plus d'entrées afin de gérer de multiples caméras avec auto-tracking, plusieurs micros HF et l'affichage du bureau de multiples ordinateurs via un récepteur sans fil Vivitek.

Des packs pensés pour tous les environnements et prêts à l'emploi

En résumé, avec ces packs vous avez tout le nécessaire pour communiquer à distance et diffuser vos cours, vos réunions ou vos conférences. Notez que toutes les solutions de streaming permettent également l'enregistrement pour la sauvegarde ou une diffusion ultérieure. De plus, il est possible d'ajouter en option une solution de sonorisation locale.

Vous avez des questions sur ces packs ? N'hésitez pas à nous contacter !

27 avril 2021