EAVS Groupe : Avec Gefen, distribuez, sélectionnez, matricez et transportez tous les formats AV jusqu'à la 4K

Gefen possède l'un des catalogues les plus fournis en termes d'interfaces audiovisuelles pour manipuler les signaux en entrée et en sortie. Avec la possibilité de matricer, de sélectionner, de distribuer et de transporter jusqu'à la 4K sur de courtes comme de très longues distances. Petit aperçu des gammes Gefen afin de trouver les interfaces qu'il vous faut pour votre prochain projet.

Gefen et la 4K UHD

Les trois technologies phares de la distribution audio/vidéo sont couvertes par Gefen. Vous n'aurez aucun mal à traiter les meilleurs signaux possibles sans contrainte ni limitation. La 4K UHD est supportée entre autres par les appareils contenant 4K2K ou 600MHz dans leur référence.

La 4K s'utilise simplement en local via des cordons HDMI uniquement, pour gérer plusieurs sources vers un afficheur, le contraire, ou encore plusieurs sources vers plusieurs afficheurs via les matrices. Celles-ci existent dans différents formats. Des modèles les plus compacts à fixer dans un meuble ou directement au mur, jusqu'aux versions rackables jusqu'à 16×16.

Gefen et le HDBaseT

Le HDBaseT est un format de transmission sur câble réseau en point à point entre un émetteur et un récepteur. Il permet de passer jusqu'à la 4K mais également d'autres signaux comme le contrôle IR et RS232, l'Ethernet, l'USB et l'alimentation. Lorsque tous ces signaux sont transportés simultanément, c'est le HDBT 5Play que l'on retrouve sur les extenders Gefen.

Gefen propose de nombreux modèles plus ou moins compacts, plus ou moins équipés. Certains se limitent à la 2K, d'autres montent en 4K et certains supportent le HDR. Il existe des modèles HDMI comme des version DVI plutôt orientées informatique. Lorsque la fonction POH est indiquée, cela signifie que l'émetteur alimente le récepteur à travers le câble réseau.

Gefen et l'AV sur IP

Grâce à l'AV sur IP, vous pouvez effectuer toutes les opérations vues précédemment sur un réseau informatique. Les émetteurs et les récepteurs se connectent entre eux à travers un switch réseau. Ce dernier fait alors office de sélecteur, de distributeur, de matrice et même de contrôleur pour mur d'images. Il est possible de transmettre jusqu'à la 4K UHD avec seulement 1 frame de latence.

Les différents extenders Gefen couvrent les formats suivants : HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, audio. Certains modèles existent avec l'USB en plus pour une véritable fonction de distribution KVM. Tous les récepteurs sont équipés de scalers qui vont afficher l'image en 4K même si la source initiale est de qualité inférieure. Il est possible d'installer virtuellement un nombre infini d'émetteurs et de récepteurs sur un réseau. De plus, tout passant par l'IP, il est facile de prendre la main sur un système Gefen depuis un automate tiers type Elan, Crestron ou Control4.

Syner-G, pour contrôler toutes les gammes Gefen

La grande majorité des interfaces Gefen se connectent au réseau. En dehors des modèles AVoIP qui se servent aussi du réseau pour les transmissions AV, cela permet avant tout de configurer les produits. Syner-G est une application unique ayant pour but de prendre la main sur tous les équipements qu'il reconnaît automatiquement en scannant le réseau. Puis elle reproduit l'interface web de chaque appareil.

Parmi les fonctions de gestion, on va trouver l'EDID, un élément toujours important à maîtriser avec la distribution du HDMI. Depuis la dernière version, l'EDID gère même le HDR et le Dolby Vision. Syner-G sert également à contrôler le fonctionnement des équipements pour valider les liens entre les entrées et les sorties par exemple. Enfin, c'est le lieu central pour mettre à jour le firmware de tous les appareils Gefen sans avoir à passer par de multiples applications.

Une offre globale pour manipuler tous les signaux dans tous les environnements, même les plus critiques

En résumé, Gefen a articulé ses gammes autour des trois technologies les plus importantes aujourd'hui pour manipuler les signaux audio/vidéo : 4K, HDBaseT et AVoIP. Pour chacune, on va trouver des distributeurs à partir de 1×2, des sélecteurs 2×1 et supérieur, des matrices 4×4 ou plus. Ils seront complétés par des extenders point à point en HDBaseT ou multipoints en AVoIP. Bref, tout est possible, en incluant le contrôle centralisé ainsi que le pilotage IR, RS232, CEC et la distribution KVM. Il n'y aucune limite avec Gefen.

Cerise sur le gâteau, la grande majorité des interfaces et matrices Gefen est disponible chez EAVS immédiatement sans délai !

Plus d'infos : Gefen

28 mai 2021