EAVS Groupe : Gérez tous les équipements d'une salle de réunion depuis votre smartphone grâce à Lightware

Afin de pouvoir prendre la main intégralement sur tous les équipements AV et électriques d'une salle de réunion, nous avons préparé un bundle spécifiquement pour vous. Celui-ci s'appuie sur une matrice, des plaques de sol et l'application en ligne MiniView Room Controller de Lightware. La mise en œuvre est automatisée sans avoir besoin d'aucune connaissance en programmation. Mais pour au final piloter votre salle de réunion de façon ultra professionnelle et sans contact.

Une configuration 8 entrées/4 sorties dont la moitié en HDBaseT

La pièce centrale de ce bundle Lightware pour salles de réunion et salles de conférence est la matrice MMX8X4-HT420M. Elle comprend quatre entrées HDMI et quatre entrées HDBaseT sur prise RJ45. En sortie, on trouve deux HDMI et deux ports HDBaseT. Cela permet de mixer aisément les sources et écrans à proximité de la matrice et ceux plus éloignés via de longs câbles réseau.

La matrice possède aussi une entrée audio, une entrée micro, des sorties audio séparées ainsi que des ports de contrôle IR et RS232. Elle renferme un véritable automate permettant d'orchestrer tous ces connecteurs. Cela passe par l'application en ligne MiniView Room Controller. Disponible sur le site Lightware, elle sert à configurer la matrice et à créer les pages HTML de contrôle comme on peut le voir ci-dessous.

Des plaques de sol multi formats

Les plaques de sol Lightware FP-UMX-TPS-TX130 se positionnent aussi bien près de la table de réunion qu'à proximité du pupitre de l'intervenant. Elle comprend trois entrées vidéo en HDMI, DisplayPort et VGA. Il y a également une entrée audio séparée et une prise réseau. A l'arrière, la prise RJ45 transmet toutes les entrées vers la matrice. La plaque est alimentée à travers le HDBaseT par la matrice.

Pour sélectionner et piloter les différentes sources reliées à la plaque ou à la matrice, ainsi que les diffuseurs, la lumière, les ouvrants, etc. Il suffit d'ouvrir la page web du contrôleur. Inutile de taper son adresse, un QRcode à imprimer et à afficher à l'entrée de la salle suffit. Ce dernier permettra aux participants d'accéder à toutes les fonctions de la salle sans toucher aucun de ses éléments !

Démonstration en vidéo du bundle Lightware piloté par MiniWeb Room Controller

En résumé, vous pouvez envisager les salles de réunion et de conférences les plus perfectionnées, les produits Lightware tels que ce bundle spécial seront capable d'en piloter toutes les fonctions. Et cela de façon très simple grâce à une page web accessible à tous les utilisateurs en flashant un QRcode. Il est bien sûr possible de protéger l'accès par un mot de passe transmis au seul responsable de la réunion par exemple. La vidéo de démonstration suivante sur la chaîne YouTube EAVS vous donne un aperçu du fonctionnement des produits et de MiniWeb Room Controller.

Plus d'infos : Lightware

2 avril 2021