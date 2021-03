EAVS Groupe : Le KVM sur IP professionnel et efficace avec les fonctions Magenta Cross-Click et WindowView

La gamme Magenta de tvONE comprend différents modèles d'interfaces et de cordons de grandes longueurs pour le déport des sources. Lorsque celles-ci sont des PC, la fonction KVM entre en jeu. Image, son et USB sont déportés à travers le réseau IP. Il faut utiliser pour cela l'une des deux interfaces Pathfinder en HD ou en 4K. Deux fonctions cruciales viennent faciliter le travail de l'opérateur : Cross-Click et WindowView.

Deux extenders KVM sur IP interconnectables

tvONE propose deux modèles d'encodeurs et de décodeurs sur IP avec les fonctions KVM. Les MG-KVM-531/MG-KVM-532 (FHD/WUXGA) et MG-KVM-831/MG-KVM-832 (UHD/4K). Il est possible d'utiliser un décodeur 832 en résolution 4K avec un mix d'encodeurs FHD et 4K sans aucun problème.

Cross-click : un seul clavier, une seule souris

Les décodeurs KVM sur IP Magenta se relient à un ou deux moniteurs. On branche un clavier et une souris au décodeur qui remplace alors un ordinateur. Le ou les ordinateurs contrôlés sont déportés dans un rack technique par exemple.

Grâce à la fonction cross-click, il suffit de déplacer sa souris d'un écran à un autre pour changer instantanément de PC. Ceci sans aucun délai et de façon totalement transparente.

En appuyant cinq fois sur la touche Scroll up du clavier, on fait apparaître le menu de configuration du décodeur KVM sur IP. Il est ici possible de lister tous les PC disponibles sur le réseau et de prendre la main sur celui de son choix.

WindowView : pour prendre la main sur 16 ordinateurs depuis un seul poste

Un décodeur KVM-832 dispose de deux sorties DisplayPort. Avec deux moniteurs, il est capable d'afficher jusqu'à 8 PC simultanément sous la forme d'une grille. En associant deux décodeurs combinés aux fonctions Cross-click et WindowView, on peut afficher jusqu'à 16 PC via quatre moniteurs.

Avec la fonction cross-click, on passe d'une fenêtre à une autre et d'un moniteur à un autre, toujours avec le même couple clavier/souris. Le PC en cours de contrôle est entouré d'un cadre rouge. Le nom du PC peut également être affiché en surimpression.

Avec la fonction WindowView, dès que l'on veut qu'un PC dans une fenêtre passe en plein écran, il suffit d'appuyer deux fois sur la touche CTRL du clavier. On fait de même pour que l'écran soit à nouveau séparé en 4 bureaux.

tvONE Magenta, les interfaces KVM sur IP aux fonctions les plus avancées

En bref, tvONE a créé les interfaces KVM sur IP HD & 4K les plus avancées du moment. Elles permettent de travailler sur plusieurs machines, jusqu'à 16 au total, avec un seul clavier, une seule souris, sans avoir aucun des PC à côté de soi. De plus, de simples raccourcis claviers donnent la main sur la configuration à l'écran des encodeurs et des décodeurs. Le tout se configure finement depuis une application PC.

Plus d'infos : tvONE Magenta Pathfinder

31 mars 2021