EAVS Groupe : Les solutions Elan Control Systems et Furman pour gérer les espaces commerciaux

Lorsque nous vous parlons sur ce blog des marques Elan et Furman, toutes deux faisant partie du groupe Nortek, c'est essentiellement pour des applications résidentielles. Mais ces marques ne sont pas cantonnées à ce seul usage. Ces produits suffisamment puissants se mettent également en place dans les environnements commerciaux où la fiabilité et la stabilité sont primordiales. Voici quelques exemples d'utilisation de certaines références Elan et Furman remarquables.

Une interface tactile unique et personnalisée pour chaque type de commerce

Il y a de nombreux avantages à mettre en place des produits Furman dans les espaces commerciaux, notamment une alimentation propre et purifiée gérée par un seul appareil à multiples sorties. Les conditionneurs de courant Furman permettent aux équipements de fonctionner en continu avec des performances optimales.

Les systèmes de contrôle Elan aident les utilisateurs à automatiser la climatisation, l'audiovisuel, l'éclairage et bien plus encore. Le tout en appuyant simplement sur un bouton. De plus, grâce aux interface graphiques uniques, tout se contrôle facilement à l'aide d'un smartphone ou d'une dalle tactile murale.

Elan pour le contrôle, Furman pour protéger et nettoyer le courant électrique

Avec Elan, le propriétaire d'un bar, d'un restaurant, d'une boutique ou de tout autre commerce peut laisser à la disposition des employés des interfaces personnalisées. Elles leur offrent un contrôle total des fonctions du bâtiment. Par exemple, il sera possible d'ajuster l'intensité et la couleur pour chaque zone d'éclairage, l'audio pour chaque étage et les différents moniteurs vidéo dans tout l'établissement. Les télécommandes à l'ancienne sont inutiles ! Tout est contrôlé et connecté à l'aide du contrôleur Elan conçu pour les projets de toute taille.

L'onduleur spécifique à l'audiovisuel Furman F1500 assure une continuité de service, en cas de coupure de courant et par temps d'orage. Mais aussi un nettoyage du courant pour obtenir une tension constante débarrassée de tout parasite. Tandis que le mini conditionneur de courant Furman AC-210 s'installe très facilement derrière chaque moniteur vidéo et sous-système de l'installation.

Elan et Furman, le couple idéal pour gérer un bâtiment commercial et ses équipements AV

En résumé, vous pouvez faire confiance à Elan et à Furman pour la gestion de tous les espaces commerciaux. Quels que soient les équipements impliqués, les interfaces Elan sauront les gérer grâce au pilotage IP, RS232, infrarouge, par relais et contacts. Le tout se présentera de façon élégante aux couleurs du commerce sur des interfaces tactiles faciles à prendre en main. Enfin, des onduleurs et des conditionneurs de courant Furman évitent tout dommage aux appareils en protégeant parfaitement l'intégralité du système.

Plus d'infos : Elan / Furman

25 mai 2021