EAVS Groupe : Lightware propose la gamme la plus large de matrices HDMI avec les MX2 & MX2M

Dans le domaine des matrices HDMI, Lightware possède à son catalogue tout simplement l'offre la plus étendue au monde ! Que ce soit en version figée prête à l'emploi ou en version modulaire, Lightware vous permet d'accéder à la configuration précise correspondante à vos projets. Car en plus de gérer la distribution HDMI, ces matrices MX2 et MX2M savent également router l'audio de façon indépendante.

En fonction du nombre d'entrées et de sorties, les matrices Lightware MX2 vont être plus ou moins imposantes. Dans tous les cas, elles sont prévues pour une installation en rack. En façade, un afficheur et une commande rotative permettent de visualiser certaines données.

Dans la gamme MX2 , vous trouverez 16 modèles couvrant les configurations suivantes : 4×4, 8×8, 16×16, 24×24, 32×32 et 48×48.

, vous trouverez 16 modèles couvrant les configurations suivantes : 4×4, 8×8, 16×16, 24×24, 32×32 et 48×48. La matrice MX2M modulaire dispose de 16 emplacements. Elle reçoit au maximum quatre carte audio et douze cartes vidéo. Tous les mix sont possibles afin de pouvoir créer une infinité de combinaisons.

En termes d'options et de différences, nous avons déjà cité le traitement audio en parallèle des entrées/sorties HDMI. Il y a également la possibilité de choisir un modèle avec alimentation redondante, idéale dans les environnements critiques. Notons la possibilité d'entrer et de sortir en fibre optique via les cartes adéquates dans les matrices MX2M, ceci afin de pouvoir utiliser des liaisons de grande longueur.

Les matrices HDMI sont confrontées à l'AV sur IP où la transmission s'effectue à travers le réseau informatique, et les switchs réseau, sans nécessiter de matrice centrale. L'AV sur IP a ses avantages, la matrice HDMI en a d'autres. Et en premier lieu, on peut citer l'absence totale de latence. Tout ce qui entre sort immédiatement sans délai.

Certains modèles MX2 sont équipés d'un mélange de ports HDMI et DisplayPort. Ce type de configuration est intéressant dans les projets où l'on va trouver en tant que sources des PC ou des serveurs de médias, pour les murs d'image principalement. Ces derniers utilisent majoritairement le DisplayPort. Les matrices Lightware HDMI/DisplayPort rendent ainsi les convertisseurs de signaux inutiles.

En résumé, la gamme de grilles de commutation Lightware MX2 est la plus polyvalente et la plus plébiscitée, grâce à une gestion sans compromis du signal 4K60, en HDMI 2.0 comme en DisplayPort 1.2. La fiabilité inégalée et le support technique de première classe font de ces appareils le choix préféré des professionnels de l'industrie audiovisuelle du monde entier.

Plus d'infos : Lightware

1 juillet 2021