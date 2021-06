EAVS Groupe : TvONE et Bosch s'associent pour les grandes salles de conférence

Quand deux spécialistes de leur domaine associent leurs meilleurs produits, cela donne des solutions performantes qui tombent sous le sens. C'est le cas de tvONE et de Bosch qui marient leurs produits pour accroître les fonctionnalités dans les grandes salles de conférence. Cette association facilite la liaison entre le son et l'image de façon éprouvée. Elle met en jeu la matrice CORIOmaster et la solution Bosch Dicentis.

La généralisation des associations de produits sans nécessiter d'automate

Jusqu'à il y a peu de temps encore, pour faire fonctionner ensemble des appareils de fabricants différents, il fallait insérer un automate. Celui-ci se chargeait de réaliser le lien entre deux univers parlant chacun leur langage. Les liaisons pouvaient être différentes : RS232 d'un côté, infrarouge de l'autre.

Grâce à la généralisation de l'IP et à la montée en puissance d'un grand nombre d'appareils devenant de véritables mini-ordinateurs, l'automate n'est plus nécessaire. C'est ce que nous vous avons déjà montré, avec l'association entre Lightware et la visioconférence Cisco. L'IP permet aux appareils de parler ensemble à travers le réseau. C'est exactement la même chose avec tvONE et Bosch !

Matriçage automatique et système de conférence

Dans le domaine des outils de communication pour les conférences, Bosch propose Dicentis, une solution évoluée dotée des dernières technologies. Les différents intervenants ont face à eux des pupitres avec micro intégré et une interface pour la prise de parole. Ces pupitres communiquent avec un serveur central.

Ce dernier est maintenant capable de parler avec une matrice tvONE CORIOmatrix qui va gérer de son côté les flux vidéo de toutes les caméras. Ainsi, lorsqu'une personne prend la parole, la matrice va basculer automatiquement sur l'image de la caméra qui filme cet intervenant. De plus, la matrice gère également les flux audio en correspondance. Enfin, il est possible de prévoir une sortie de monitoring depuis la matrice pour pré-visualiser en temps réel toutes les caméras.

tvONE et Bosch renforcent la qualité des échanges en salle de conférence

En résumé, l'association de la matrice audio/vidéo tvONE CORIOmatrix et du système de conférence audio Bosch Dicentis démontre la capacité des produits actuels les plus perfectionnés à communiquer ensemble directement. Naturellement, en installant ces deux produits, l'image suit le son automatiquement pour fiabiliser la restitution sur l'afficheur de la salle et en streaming. Voici un récapitulatif des avantages majeurs de cette solution :

Contrôle transparent image & son en temps réel

Solutions éprouvées pour les installations critiques

Vidéo de haute qualité avec une latence ultra faible

Conversion de format et mise à l'échelle entièrement intégrées

La plus large gamme de types d'entrée et de sortie via cartes interchangeables

Plus d'infos : tvONE CORIOmatrix

10 juin 2021