Ecran motorisé rétractable Element One : FOLD! passe en version 2.0 et ajoute la 4K

Le FOLD! est le seul écran motorisé intégralement dépliable et rétractable sur le marché actuel. Element One ne s'endort pas sur ses lauriers et sort déjà une deuxième génération, le FOLD! 2.0. Ce dernier reprend l'intégralité des qualités et des caractéristiques exceptionnelles de la première version en ajoutant cette fois la définition Ultra HD 4K. Ces écrans sont toujours hautement personnalisables.

Un moniteur robotisé qui sort de la table

C'est littéralement ce que propose Element One. Les moniteurs FOLD! 2.0 sont encastrés dans le mobilier. Seule une fine plaque métallique en affleurement est visible. Quand celle-ci s'ouvre, automatiquement bien sûr, le moniteur en sort en se dépliant pour venir se placer idéalement devant l'utilisateur. Admirez la cinématique ci-dessous.

La motorisation silencieuse permet de régler l'inclinaison de 15 à 90°. Cette nouvelle génération toujours aussi perfectionnée est proposé sous trois références :

15.6″ FHD

17.3″ FHD

17.3″ 4K

Cette version en résolution Ultra HD est une nouveauté qui rend le FOLD! 2.0 encore plus unique. Car on croise rarement des moniteurs de 17″ avec une telle précision d'image.

Différents degrés de personnalisation

Par défaut, les moniteurs Element One FOLD! 2.0 sont tactiles. Il est possible de les commander en version non tactile si besoin. L'entrée vidéo est au format HDMI avec support du HDCP. Là encore, vous pouvez demander de remplacer cette prise par du DisplayPort.

La finition est d'un niveau sans égal, mélange de verre et d'aluminium pour une dalle de type lame mesurant seulement en tout et pour tout 8 mm d'épaisseur. La personnalisation est également possible sur les finitions avec une plaque d'encastrement sur mesure, par exemple en couleur bronze et intégrant également le micro col de cygne comme le montre le visuel ci-dessous.

FOLD! 2.0 : le moniteur tactile pour salle de réunion le plus perfectionné au monde

En résumé, Element One améliore son FOLD! en version 2.0 et lui fait prendre encore plus d'avance sur la concurrence. Sa cinématique fait immédiatement entrer votre salle de réunion dans le futur avec ce qui peut se faire de mieux dans le domaine des moniteurs de consultation. Avec différents niveau de personnalisation, c'est le moniteur parfait pour les salles de réunion, de conseil et de conférence les plus technologiques et les plus luxueuses.

Plus d'infos : Element One

30 mars 2021