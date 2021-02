Element One Convis 125 : de superbes moniteurs individuels 12.5″ avec inclinaison de 30° ou 60°

Nous vous présentons souvent les moniteurs motorisés Element One qui s'encastrent dans les tables des salles de réunion. Ces appareils hyper perfectionnés demandent un certain travail d'intégration pour un résultat réussi. Alternativement, Element One propose également des moniteurs à poser comme ceux de la gamme Convis. Les 125/30 et 125/60 ont un design suffisamment premium pour pouvoir trôner fièrement dans des salles du conseil.

Deux inclinaisons possibles

Ces moniteurs Convis 125 signés Element One sont proposés dans deux versions : avec une inclinaison de 30° ou de 60°. La sélection de l'un ou l'autre dépendra des tables de la salle. Si le moniteur est proche, il faut choisir l'inclinaison la plus importante. L'inclinaison de 30° est adaptée à des moniteurs placés à 60 cm ou plus du collaborateur. Il faut simplement prendre les bonnes mesures car tout ceci répond à des impératifs ergonomiques.

La finition de ces deux moniteurs est exemplaire. Une plaque en aluminium couvre l'arrière de l'écran tandis que le socle noir moins large que la dalle se fait oublier. Un verre de 2 mm protège la dalle LCD. Les connecteurs positionnés à la base du socle sont invisibles.

Résolution Full HD et équipements en option

Les moniteurs Convis 125 disposent d'une dalle de 12.5″ en 1920×1080 pixels. L'image sera donc ultra précise sur cette petite diagonale. La luminosité de 400 nits et le ratio de contraste de 700:1 sont adaptés à une vision proche. Le rétro-éclairage LED assure une durée de vie de 12.000 heures et une consommation de 7 Watts seulement.

Les connecteurs proposés couvrent le HDMI avec HDCP et le DisplayPort, soit les formats les plus courants des sources et des PC aujourd'hui. En option, vous pouvez ajouter une surcouche tactile pour que les utilisateurs puissent prendre la main ainsi qu'un éclairage RVB de la base pour renforcer le design et s'adapter aux couleurs de l'entreprise par exemple.

Les moniteurs individuels les plus esthétiques pour les salles de réunion

En résumé, avec les Convis 125/30 et 125/60 Element One propose les plus jolis moniteurs pour les salles de réunion. Leur esthétique luxueuse apporte un cachet supplémentaire à une salle du conseil. En outre, la résolution Full HD permet d'afficher des images en très haute qualité ramenée à la taille des écrans.

Plus d'infos : Element One

3 février 2021