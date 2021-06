Kiosque iPad Viveroo One : le point d'orgue de tout accueil des clients et des visiteurs

Maintenant que les interactions humaines sont sur le chemin du retour, il va falloir continuer à respecter certaines règles. Les gestes barrières vont devenir la norme et on fera plus attention à ce que l'on touche et manipule. Avec sa borne d'information et d'interaction basée sur un iPad, le Viveroo One est justement la bonne réponse à ce nouvel état de fait.

L'iPad en tant que borne

L'iPad est l'un des produits les plus reconnaissables et les plus populaires au monde. Il peut exécuter quasiment n'importe quelle application. Offrir aux clients et aux visiteurs le contrôle via un produit qu'ils connaissent ou qu'ils possèdent déjà est confortable.

Le support Viveroo One fixe l'iPad en place avec un support attrayant en s'assurant qu'il est toujours là où nécessaire. Qu'il est toujours alimenté et qu'il dispose toujours d'une connexion Internet filaire sécurisée. Le support Viveroo est compatible avec tous les iPad dans tous les formats de taille actuels. Cela va de l'iPad Mini au plus grand iPad Pro. La conception du support signifie également qu'il est possible de changer le type d'iPad sans avoir à remplacer l'unité complète.

Le Viveroo One Kiosk

Le Viveroo One Kiosk est un support de sol ou de bureau pour iPad spécialement conçu pour les secteurs de l'hôtellerie, du commerce et des halls d'accueil en général. Construit en aluminium usiné, le support maintient l'iPad de façon sécurisée pour une utilisation dans les espaces publics. Il s'ouvre uniquement avec une clé Allen.

Viveroo a créé un accessoire pour le kiosque qui permet à l'appareil photo de l'iPad d'être utilisé comme un scanner précis de QR codes. La zone de numérisation est créée juste sous le support, pratique, intuitive et rapide. Tandis que l'iPad se nettoie rapidement d'un coup de chiffon anti-microbien.

Sécurisation et personnalisation

Ce support offre toutes les fonctionnalités habituelles du Viveroo One : emplacement sécurisé, alimentation constante et connexion Internet avec l'adaptateur Ethernet en option. Le design attrayant cache tous les câbles et connecteurs à l'intérieur du kiosque, offrant un aspect épuré hautement professionnel.

Le Viveroo One est disponible dans 3 options de couleurs différentes : argent, gris foncé, noir profond. Il est également possible de commander des modèles sur mesure avec des finitions de couleurs spéciales ou des logos.

Le Viveroo One Kiosk participe positivement à l'expérience client

Les secteurs de l'hôtellerie et du commerce ont été durement touchés par la pandémie de COVID 19. Beaucoup souhaitent revenir à la normale aussi vite que possible. Le Viveroo One les aide à le faire en restant conformes aux règles et aux attentes. Mais à plus long terme, il présente de réels avantages commerciaux pour toute une gamme de fonctionnalités offrant une expérience client et des possibilités d'automatisation améliorées.

Plus d'infos : Viveroo One

15 juin 2021