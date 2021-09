Les systèmes d'audio conférence itC : des petites salles aux plus grandes organisations

itC propose l'ensemble des produits nécessaires à la gestion de la voix dans les entreprises et les organisations. Pour les salles de réunion comme pour les plus grands auditoriums, itC permet de s'adapter et d'évoluer en piocher parmi les nombreuses fonctionnalités. Voici un exemple de salle intermédiaire équipée des technologies simples et évidentes à utiliser en audio conférence.

Les systèmes pour l'audio conférence signés itC sont hautement évolutifs. Ils savent répondre à tous les projets sans exception. L'ensemble des produits itC se démarque de la concurrence grâce aux six avantages suivants :

Fonctionnalités complètes - Prise de parole, signature, vote, gestion de réunion, réglage du temps de parole, chronométrage.

- Prise de parole, signature, vote, gestion de réunion, réglage du temps de parole, chronométrage. Architecture simple - Un hub, un commutateur réseau, un routeur sans fil et plusieurs unités de conférence peuvent constituer un système de conférence avec et sans fil.

- Un hub, un commutateur réseau, un routeur sans fil et plusieurs unités de conférence peuvent constituer un système de conférence avec et sans fil. Forte capacité - Le hub prend en charge plus de 300 unités, le serveur unifié gère les données.

- Le hub prend en charge plus de 300 unités, le serveur unifié gère les données. Sécurité maximale - La technologie de cryptage AES 128 bits garantie un niveau de sécurité optimal.

- La technologie de cryptage AES 128 bits garantie un niveau de sécurité optimal. Technologie fiable - Spectre de communication sans fil 5GHz, avec une bande passante et une vitesse supérieures. Ainsi, il est insensibles aux autres technologies sans fil (Bluetooth, télécommandes, portables, micro-ondes…).

- Spectre de communication sans fil 5GHz, avec une bande passante et une vitesse supérieures. Ainsi, il est insensibles aux autres technologies sans fil (Bluetooth, télécommandes, portables, micro-ondes…). Connectivité mixte - Prise en charge des unités filaires et sans fil sur un même système pour répondre à toutes les exigences.

Cette institution importante se charge de superviser le commerce international. À cet égard, elle règle de manière indépendante et impartiale, par voie d'arbitrage, des litiges internationaux d'ordre économique et commercial. Globalement, le CIETAC est présent sur trois sites : Pékin, Shanghai et Shenzhen.

Les solutions itC ont été retenues pour l'audio conférence de ces sites. Cela comprends des micros col de cygnes sur table, des micros sans fil et leur valise de recharge, un routeur sans fil, un hub et des unités de conférence installées dans une baie 19″. Il y a également des pupitres de traduction simultanée.

Comme on le voit dans l'exemple du CIETAC, les salles accueillent seulement une quinzaine de personnes. Mais elles sont équipées de ce qui se fait de mieux en termes d'audio conférence. Le tout étant parfaitement intégré et à disposition des participants pour une utilisation naturelle. En résumé, les systèmes itC reposent sur un hub déporté capable de répondre à tous les besoins en termes de gestion et de connectivité, d'évoluer et d'être multiplié si nécessaire.

6 septembre 2021