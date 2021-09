Loud Of Sweden : la référence des enceintes de sonorisation sans fil et sans limite

La marque Loud Of Sweden rejoint le catalogue EAVS Groupe dans la catégorie audio. Elle s'est spécialisée dans la sonorisation des espaces commerciaux avec un atout majeur : la liaison sans fil. N'occultons pas le design très réussi des enceintes qui leur permet d'être mises en avant, comme de se fondre facilement au plafond au milieu des luminaires et autres éléments techniques. Une offre à découvrir sans plus tarder.

La méthode de sonorisation la plus connue est la ligne 70/100V. Un seul câble relie en parallèle de multiples enceintes. C'est simple et efficace, encore faut-il avoir la possibilité de passer le câble. Ainsi, à l'heure du tout décentralisé, sur le réseau informatique ou sans fil, les jours du 70/100V sont comptés.

Loud Of Sweden propose l'enceinte S1. Fournie avec un système d'accroche au plafond avec sa lyre, son installation est tout à fait classique. Elle demande seulement une alimentation électrique et n'a pas besoin de se raccorder en série avec les autres S1 du système.

Le caisson de basse TW1 présente un format parallélépipédique classique. Il est doté de deux pattes métalliques pour se fixer au mur comme au plafond. Mais rien n'empêche de l'installer sur les mêmes rails de plafond que les enceintes S1. Lui aussi a seulement besoin d'une prise de courant à proximité.

Les enceintes comme les caissons sont équipés d'une antenne externe fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz de façon propriétaire via un hub local, la Baseunit B1. En outre, elle dispose de 50 canaux pour s'affranchir de tout parasite éventuel. Ensuite, le B1 dispose d'une entrée audio sur mini-jack 3,5 mm et d'un micro intégré pour les appels de type « push to talk ».

La portée du système est de 100 mètres, contrairement aux systèmes concurrents limités à 20 ou 25 mètres. Le nombre d'enceintes et de caissons en réception est illimité. Pour résumer, les avantages du système sans fil Loud Of Sweden sont les suivants :

Son premium

Transmission sans fil propriétaire

Aucune interférence

Fréquence approuvée dans le monde entier

Transmission de haute qualité 512 Kbps

Longue portée

Système d'annonce via micro intégré

Installation simple

Compatible avec tous les appareils audio analogiques

En bref, Loud Of Sweden propose le système de sonorisation professionnelle pour les environnements commerciaux le plus simple à mettre en œuvre et le plus efficace en termes de couverture. La qualité sonore est supérieure aux installations 70/100V habituelles sans nécessiter de câblage audio. Les avantages sont suffisamment nombreux pour que Loud Of Sweden devienne votre solution de prédilection pour sonoriser restaurants, commerces, entreprises, musées, etc.

21 septembre 2021