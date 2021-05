MuxLab DigiSign Plus : le logiciel CMS pré-programmé pour l'affichage dynamique

Dans un projet d'affichage dynamique, sélectionner les moniteurs ou les murs LED, leur emplacement et leur mode de fixation n'est qu'une partie de l'équation. Le plus important consiste à présenter des contenus qui remplissent l'objectif fixé : informer, divertir, vendre… Pour cela, il faut créer des pages agréables susceptibles d'attirer l'œil. La plupart des outils CMS d'affichage dynamique laissent une liberté quasi totale. Ce qui ne correspond pas forcément à tous les projets. Parfois, il faut aller vite et il n'est pas possible de faire appel à une équipe créative. Avec DigiSign Plus, MuxLab propose des modèles pré-programmés accessibles à tous et vous fait ainsi gagner du temps !

Les avantages de la solution DigiSign Plus

Le CMS DigiSign Plus se présente sous la forme d'une application intuitive très graphique. Il est facile de sélectionner les différents éléments à afficher et de les réorganiser sur la page. Il y a le choix entre des widgets de flux RSS, des comptes Instagram, des bandeaux textes, des horloges, la météo, les cours de bourse, etc.

Ces contenus se mixent avec de la vidéo sous la forme de flux IP ou bien de fichiers locaux. Plusieurs vidéo peuvent être affichées simultanément, de 1 à 4 avec la possibilité de faire en plus du PiP. Sur une même page, la qualité va de la Full HD (4 flux) à la 4K à 60 Hz en 4:4:4 (2 flux).

Afin de faciliter la création de vos pages, DigiSign Plus propose un certain nombre de canevas pré-programmés pour différents métiers : restaurant, commerce, hall d'accueil… Vous sélectionnez l'un d'eux, vous changez les textes et les couleurs, puis vous remplissez les zones avec vos propres contenus tout simplement.

Le gestionnaire et lecteur 4K MuxLab 500789

Les écrans terminés, ils doivent être transférés dans l'un des lecteurs MuxLab pour l'affichage dynamique. La référence 500789 sortie l'an dernier se connecte en HDMI à des moniteurs 4K pour une image de très haute qualité.

La programmation horaire peut être préparée pour une année entière. Ainsi, la maintenance devient inexistante. Différentes listes de lecture peuvent se lancer automatiquement à différents moments de la journée, de la semaine ou de l'année. Pour l'instant, les fichiers s'enregistrent localement via une clé USB reliée au lecteur par exemple. Via une future mise à jour, il sera possible de stocker les fichiers dans un service de cloud pour une mise à jour encore plus facile à distance.

L'une des solutions d'affichage dynamique les plus rapides à mettre en service

En bref, la solution MuxLab DigiSign Plus réduit le temps nécessaire à la mise en service grâce à ses templates pré-programmés. L'affichage dynamique devient ainsi facilement accessible à tous les environnements, tous les types de métiers, d'activités ou de commerces. Pour vous faire votre propre idée, MuxLab offre actuellement la possibilité d'essayer gratuitement la version Pro.

10 mai 2021