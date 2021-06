OMB Big Trolley : le chariot télescopique pour grands écrans le plus économique

Le chariot pour moniteur est un outil très intéressant pour les environnements de bureaux. Il permet de déplacer facilement l'écran dans les espaces de travail ouverts. De plus, grâce à son côté mobile et multi-usages, il limite le nombre de moniteurs nécessaires. Avec le Big Trolley, OMB propose le modèle le plus économique du marché pour les écrans géants jusqu'à 90″.

Un support télescopique

Le support OMB Big Trolley est constitué de tubes métalliques évidés à travers lesquels vous allez pouvoir faire transiter le câblage pour une finition parfaite. La base repose sur des roulettes pivotantes équipées de freins. La base a été pensée pour être suffisamment large afin d'éviter tout basculement.

La partie centrale se déploie de façon télescopique afin d'adapter le positionnement du moniteur en fonction de sa taille. La course est de 60 cm, ce qui permet de placer le centre de l'image entre 1m18 et 1m79 du sol. La hauteur voulue se règle très facilement via trois écrous manuels.

Des étagères très pratiques

Le support VESA intégré est réglable jusqu'à 800×400. Un tel entraxe est nécessaire afin d'accueillir des écrans de 46″ jusqu'à 90″ ! Si vous utilisez des moniteurs plus petits, il existe en option un kit pour mettre en place un double écran.

Toujours au rayon des options, le Big Trolley peut recevoir deux tablettes. Une au-dessus de l'écran pour positionner une caméra de visioconférence. Et une seconde sous l'écran en alternative au positionnement de la caméra ou bien pour installer un mini PC ou un media player.

OMB Big Trolley : le trolley le moins cher de sa catégorie !

En résumé, ne cherchez pas plus loin : OMB a créé le trolley télescopique parfait pour les entreprises. Facile à régler et à déplacer, il peut accueillir les moniteurs les plus grands sans aucun problème et avec une stabilité sans faille. En plus des open spaces et des salles de réunion, il pourra aussi trouver un intérêt dans les halls d'accueil des entreprises, des hôtels et pour l'événementiel.

Plus d'infos : OMB Big Trolley

14 juin 2021