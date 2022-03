OMB Window Stand : un support pour les écrans dans les vitrines

OMB ajoute à son catalogue de nouveaux supports pour moniteurs de taille moyenne. Les Window Stand se placent dans les vitrines des commerces et autres lieux accueillant du public. Ils se destinent à l'affichage dynamique qui va attirer l'œil en remplaçant les affiches ou panneaux imprimés habituels. Plusieurs configurations sont possibles.

Les OMB Window Stand sont proposés en deux versions qui diffèrent par le type de plaque au sol. La première permet une pose libre, ou Freestanding, et un déplacement possible du support si besoin. La seconde plus minimaliste nécessite une fixation au sol, ou Bolt down. Dans ce cas, le support est positionné une fois pour toute et ne bougera plus. Cela assure également la sécurité du support.

Les supports reçoivent une plaque à leur base sur laquelle est fixé un tube rectangulaire. ce dernier est percé en bas et en haut afin d'organiser et de cacher le câblage. Chaque type de support existe en version portrait et en version paysage, sous deux références différentes.

Afin de faire disparaître le côté technologique de l'écran, et pour que les clients et prospects se concentrent sur l'image affichée, OMB propose des cadres destinés à recouvrir le bord de l'écran. Il est assez large pour être compatible avec tous les modèles de moniteurs. Les cadres OMB LFD Housing existent quant à eux pour les moniteurs de 55″ ou 65″.

A ce sujet, les supports Window Stand acceptent les écrans de 32 à 65″. Les supports VESA font partie des supports. Ils vont de 200×200 à 600×400 en mode paysage ou 400×400 en mode portrait. En outre, ils acceptent les écrans jusqu'à 50 kg.

En bref, les supports OMB Window Stand trouveront leur place dans les vitrines de n'importe quel commerce. Ils sauront retenir l'attention des passants pour leur présenter produits, informations et promotions. En se faisant oublier grace à leur finesse, les supports s'adaptent à tous les projets grâce aux différentes combinaisons possibles : sur base ou autoportant, paysage ou portrait, avec ou sans cadre de recouvrement.

Plus d'infos : OMB

8 mars 2022