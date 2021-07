PPDS Air Quality Sensor : Philips dévoile un capteur de qualité de l'air pour ses moniteurs

Analyser la qualité de l'air dans les environnements de travail devient une nécessité. La pandémie et les épisodes de pollution à répétition nous rappellent que des ennemies invisibles se cachent dans l'air que nous respirons. Les outils technologiques actuels sont capables de nous alerter afin de nous faire prendre les bonnes décisions. Philips Professional Display Solutions a donc créé un multi-capteurs à associer à la majorité de ses moniteurs. Le PPDS Air Quality Sensor analyse la qualité de l'air tout en affichant directement les résultats.

Les statistiques montrent que les gens passent environ 90 % de leur temps à l'intérieur. La qualité de l'air à l'intérieur des maisons et des bâtiments de travail est entre 5 et 100 fois plus polluée qu'à l'extérieur. La gestion de la qualité de l'air n'a jamais été aussi critique !

La pollution de l'air intérieur, y compris pour ceux travaillant à domicile, implique des particules à l'origine de nombreuses affections respiratoires, notamment l'asthme, les inflammations respiratoires, ou encore une diminution de la fonction pulmonaire. Les personnes passant beaucoup de temps dans des pièces mal ventilées ont 50 % plus de chance de développer des allergies.

Ce produit Philips se présente sous la forme d'un petit boîtier en métal. Il est doté d'ouvertures latérales derrières lesquelles se cachent les différents capteurs. Il se connecte en USB-A à la plupart des moniteurs connectés Philips tels que les MediaSuite, T-Line, C-Line, B-Line et Q-Line.

Le capteur PPDS analyse en permanence quatre types de données :

La température : Influence le taux d'infection virale et a un impact sur les performances en classe ou sur le lieu de travail

Influence le taux d'infection virale et a un impact sur les performances en classe ou sur le lieu de travail L'humidité : les particules virales peuvent rester hautement infectieuses à des niveaux d'humidité inférieurs à 30 % et supérieurs à 55 %

les particules virales peuvent rester hautement infectieuses à des niveaux d'humidité inférieurs à 30 % et supérieurs à 55 % Le dioxyde de carbone : le CO2 est un excellent indicateur de la qualité de l'air intérieur et de la bonne ventilation d'un espace de travail ou d'une salle de classe

le CO2 est un excellent indicateur de la qualité de l'air intérieur et de la bonne ventilation d'un espace de travail ou d'une salle de classe Les micro particules : des niveaux élevés de pollution par les micro particules peuvent entraîner des risques accrus d'infections, non seulement le COVID-19 mais aussi d'autres maladies virales

Elles s'affichent via une application dédiée directement sur le moniteur concerné. L'appareil mémorise les données afin de visualiser des courbes sur les heures et jours précédents. Le système alerte les utilisateurs en cas de dépassement des moyennes admises.

En résumé, Philips a créé un multi capteurs dont les résultats sont facilement lisibles par tous les collaborateurs de l'entreprise. Grâce à la lecture depuis n'importe où via le réseau et les alertes, il est possible d'intervenir rapidement pour prendre des décisions comme ouvrir les fenêtres, baisser le chauffage, activer un humidificateur d'air ou bien quitter la pièce.

En tant que décideur, gestionnaire ou chef d'entreprise, avec le capteur de qualité de l'air PPDS relié à nos écrans professionnels Philips, vous êtes en mesure de jouer un rôle important, non seulement pour le bien-être de votre personnel mais pour la société dans son ensemble, en leur fournissant un environnement propre et sain, avec la vision et la capacité de réagir rapidement si les conditions se détériorent.

Le capteur de qualité de l'air PPDS est une solution simple et incroyablement efficace qui s'associe parfaitement à nos solutions avancées d'affichage numérique et de télévision professionnelle. Il offre des environnements plus sûrs et plus propres aux personnes. Où qu'elles se trouvent, dans une salle de classe, un bureau d'entreprise, une chambre d'hôtel, un magasin… La surveillance et la gestion de la qualité de l'air n'ont jamais été aussi importantes. Nous en avons fait un processus simple, transparent et abordable.

Chris Colpaert, Directeur Général de PPDS

Plus d'infos : PPDS

27 juillet 2021