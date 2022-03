ProDVX : des moniteurs encore plus respectueux de l'environnement

ProDVX a mis en place des stratégies afin de proposer des moniteurs qui respectent les besoins actuels et futurs en termes de durabilité et de respect de l'environnement. Cela passe par différents aspects depuis la conception des produits jusqu'à leur livraison à l'utilisateur final. Les écrans sont partout et servent à un nombre toujours plus important d'applications. Il est nécessaire de réduire autant que possible leur empreinte environnementale.

ProDVX a pris récemment différents initiatives appliquées à ses différentes gammes de moniteurs professionnels, tactiles ou non. Elles permettent à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de respect de l'environnement.

Packaging - emballages des écrans désormais tous constitués de matériaux recyclés et recyclables

- emballages des écrans désormais tous constitués de matériaux recyclés et recyclables Durée de vie - écrans ProDVX conçus pour durer avec un taux extrêmement faible de retour

- écrans ProDVX conçus pour durer avec un taux extrêmement faible de retour Consommation - consommation électrique des écrans ProDVX ultra faible

- consommation électrique des écrans ProDVX ultra faible Anti gâchis - écrans alimentés en PoE livrés sans bloc d'alimentation, qui finissait le plus souvent au rebut

En supprimant les blocs d'alimentation, ProDVX évite l'utilisation de nombreux matériaux non recyclables inutiles comme le plastique et certains métaux, ce qui réduit d'autant la pollution potentielle.

Le ProDVX APPC-22XP est un moniteur tactile de 22″ qui ouvre la porte à de multiples usages de par sa grande diagonale. Il s'installe en mode paysage ou en mode portrait. Sa résolution est en Full HD à travers une dalle IPS à large angle de vision. En outre, luminosité et contraste sont dans la bonne moyenne pour une lisibilité optimale en intérieur.

Ce moniteur reçoit un processeur Cortex A17 à quatre cœurs accompagné de 2 Go de RAM pour faire tourner Android 8. Linux peut le remplacer en option si vous le souhaitez. La connectivité couvre le HDMI, l'USB, le Bluetooth, le WiFi et l'Ethernet. C'est justement ce dernier port qui permet d'alimenter en courant l'APPC-22XP via le PoE+ (consommation de 30 Watts environ).

En résumé, ProDVX se projette dans le futur en dotant ses écrans d'une alimentation PoE et en améliorant tous les aspects de durabilité et de respect de l'environnement. L'APPC-22XP est un excellent exemple puisqu'il prouve qu'un moniteur Android tactile évolutif (Linux, lecteur de code barre, NFC) de grande taille se suffit à lui-même et peut être alimenté uniquement par sa connexion réseau.

15 mars 2022