Roland V-160HD : un mélangeur 16 entrées pour événements hybrides

Le mélangeur vidéo permet de créer une véritable régie audiovisuelle à partir d'un seul appareil de contrôle central. Chez Roland, il existe dans de multiples déclinaisons afin de répondre à tous les cas d'usages. En parallèle des fonctions intégrées plus ou moins complètes, le mélangeur se choisit principalement selon l'étendue de ses entrées et sorties. Le Roland V-160HD frappe fort avec pas moins de 16 entrées vidéo et 40 canaux audio. Il permet de gérer la captation et la diffusion d'événements de grande envergure.

Adapté à son temps, le Roland V-160HD est prévu pour les événements hybrides. Cela signifie qu'il joue le rôle de régie audiovisuelle aussi bien pour les personnes présentes sur place que pour celles qui suivent l'événement à distance.

Le V-160HD rassemble toutes sortes de sources grâce à ses 8 entrées HDMI et ses 8 entrées SDI, toutes en Full HD. Quatre des huit entrées HDMI sont dotées d'un scaler intégré de mise à l'échelle en temps réel.

Il est donc possible de relier des ordinateurs, des lecteurs de médias, des caméras. Pour ces dernières, le mélangeur possède la faculté de contrôler directement leur motorisation pour une intégration poussée. Les ordinateurs reliés pourront faire tourner les applications de visioconférence afin d'en afficher le contenu, pour les intervenants à distance par exemple.

Les sept sorties se répartissent de la façon suivante : 3x SDI, 3x HDMI, 1x USB-C. Elles sont assignable selon les besoins pour un retour régie avec l'affichage de toutes les entrées en grille de 16 images, la pré-diffusion, la diffusion finale et le streaming vers le web. Il y a une 8ème sortie qui prend la forme d'un mini écran de monitoring présent directement sur le mélangeur.

Le pupitre propose classiquement deux lignes de touches pour le preview et les présélections. N'importe quelle source peut être associée à n'importe quelle touche. Au-dessus se trouvent six zones pour les six couches en plus des deux fenêtres vidéo complètes (preview/direct). Ces couches concernent 4 entrées vidéo utilisables en picture-in-picture et 2 incrustations différentes (bandeau, logo, etc.).

30 presets mémorisent les enchaînements d'entrées et leurs effets. Jusqu'à 100 macros permettent de rassembler un ensemble de pré-réglages incluant les entrées, les couches, l'audio et les effets. Quant au séquenceur, il joue une suite de routines permettant de basculer d'un preset à un autre ou d'une macro à un autre, de façon automatique ou manuelle.

Le streaming est compatible avec les principaux logiciels tels que Zoom, Microsoft Teams, YouTube, Facebook Live et autres. La sortie vidéo via l'USB-C est vue comme une webcam par ces logiciels, ce qui ne nécessite aucun autre outil intermédiaire. La qualité d'image disponible en streaming est en Full HD à 30 ou 60 images par seconde.

Du côté du son, le V-160HD gère 40 pistes. Pour cela, il faut passer par l'application sur tablette ou PC pour un accès complet avec tous les traitements possibles : délai, réverbération, annulation d'écho, compresseur, égaliseur… La communication avec la tablette peut s'effectuer en Bluetooth, celle avec le PC passe via l'USB-C, le RS232 ou l'Ethernet.

En résumé, avec le Roland V-160HD n'importe qui ou presque peut devenir réalisateur en live d'événements en vidéo. Ce mélangeur rassemble de nombreuses entrées afin de créer des programmes vidéo de qualité sans limite. Les nombreux effets offrent un retour professionnel très proche d'une grande régie vidéo. Le V-160HD est un appareil simple d'accès, avec des commandes qui tombent sous la main, une application sur tablette ou PC pour encore plus de contrôle, et une portabilité pour pouvoir être utilisé sur n'importe quel événement.

Plus d'infos : Roland V-160HD

2 mars 2022