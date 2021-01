Sharp PN-40TC1 : un moniteur tactile 40″ pour les bureaux et les petites salles de réunion

Nous vous présentons ici régulièrement les meilleures solutions collaboratives pour les entreprises. Cela passe par des écrans tactiles multipoints de grande taille dotés de multiples autres fonctions et capables de remplacer un tableau blanc. Pour les petites salles de réunion, et même les bureaux tout simplement, le Sharp PN-40TC1 prend place au plus proches des collaborateurs.

Un écran tactile de proximité

Dans les salles de réunion de taille classique, l'écran tactile collaboratif va souvent remplacer le tableau et/ou un vidéoprojecteurs. Avec des diagonales de 65, 70, 75 ou 86″ par exemple, cet écran se retrouve soit au mur, soit sur un trolley.

Dans tous les cas, même si tous les intervenants peuvent envoyer l'image de leur appareil vers le moniteur, l'écriture et la manipulation des contenus sur l'écran tactile nécessite à chacun de se lever.

Cette solution est donc adaptée aux salles accueillant 3-4 personnes et bien plus. Et ce jusqu'aux salles de cours et de formation devant des dizaines d'élèves. Elle sera moins adaptée aux toutes petites salles de 2-3 personnes lorsque les possibilités de recul sont très limitées.

A côté de ses grands écrans, Sharp propose à cet effet un moniteur de 40″ de proximité. Posé sur le bureau, tous les intervenants pourront le manipuler sans avoir besoin de se lever.

Un écran Full HD à 10 points de contact

Le Sharp PN-40TC1 est un écran tactile en résolution Full HD. Il peut prendre place en mode paysage, portrait ou même à plat. Son large angle de vision de 178° et son ratio de contraste de 5.000:1 lui offrent tous ces types de montage.

Il se destine aux collaborateurs ayant besoin d'un grand écran tactile pour leur activité sur leur bureau. Ainsi qu'aux salles de réunion pour un nombre restreint de personnes. On peut lui transmettre des images sans fil depuis différents appareils (via la carte optionnelle PN-ZB03W) ou bien via les connecteurs HDMI et DisplayPort. Il existe même une carte HDBaseT en option (PN-ZB03H). Un emplacement est prévu spécifiquement pour fixer une caméra dédiée aux visioconférences.

Le Sharp PN-40TC1 est le chaînon manquant

En bref, Sharp propose avec le PN-40TC1 le chaînon manquant entre la tablette et les grands moniteurs tactiles de 55″ et plus. Comme la tablette, il peut se poser sur un bureau. Comme les grands moniteurs tactiles, il accepte jusqu'à 10 points de contact et il dispose de multiples entrées et de la connectivité sans fil des appareils des participants en option. C'est donc l'outil idéal pour les toutes petites salles de réunion !

Plus d'infos : Sharp

26 janvier 2021