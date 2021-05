La Chine annonce qu'elle va réprimer les activités de minage et d'échange de bitcoins

La Chine va réprimer les activités d'extraction et de commerce de bitcoins dans sa tentative de repousser les risques financiers, a déclaré vendredi le Comité de stabilité et de développement financiers.

Le pays va réprimer férocement les activités illégales sur le marché des valeurs mobilières et maintenir la stabilité des marchés des actions, des obligations et des devises, a déclaré le comité lors d'une réunion présidée par le vice-Premier ministre Liu He.

La politique monétaire prudente de la Chine sera flexible, ciblée et appropriée, tandis qu'elle maintiendra le taux de change du yuan fondamentalement stable à des niveaux raisonnables et équilibrés, a-t-il ajouté. (Reportage de la rédaction de Pékin ; édition d'Andrew Heavens)