eBay Inc. est la 1ère place de marché en ligne. Le groupe assure une plate-forme informatique permettant aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité est assurée au travers de plusieurs sites Internet (ebay.com disponible en plusieurs langues, half.com, rent.com, shopping.com, kijiji.com, mobile.de et marktplaats.nl). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (49,4%), Royaume Uni (16,1%), Allemagne (10,5%) et autres (24%).

Secteur Internet