EBay : accords pour des transactions avec Collectors

Le 10 avril 2024

eBay annonce avoir signé avec Collectors, maison-mère de PSA, le principal fournisseur tiers d'authentification et de classement dans le secteur des objets de collection, des accords définitifs pour une série de transactions.



Ces transactions, soumises aux conditions de clôture habituelles et devant être finalisées simultanément au deuxième trimestre 2024, comprennent un accord commercial, la vente par Collectors de Goldin à eBay, et la cession par eBay de son coffre-fort eBay à PSA.



'Les forces différenciées et complémentaires des sociétés respectives permettront de rationaliser les expériences d'achat, de vente, de classement et de stockage pour tous ceux qui participent au passe-temps des cartes à collectionner aux États-Unis', explique-t-il.



