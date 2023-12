EBay : record de mises en ligne en France après Noël

Après les fêtes de Noël, eBay.fraenregistré un pic record de mises en vente en ligne le 25 décembre,à 18 heures,avecpas moins de 340000nouvelles annoncespostéespar des particuliers( soit +15% vs 2022).



Le site anticipe un million de nouvelles annonces attendues d'ici le 28 décembre et prévoit de franchir la barre des 3 millions d'annonces d'ici le 3 janvier.



'Ces données illustrent non seulement la confiance des consommateurs pour eBay, mais aussi un changement comportemental où la revente devient une stratégie de plus en plus privilégiée pour la gestion financière post-Noël', indique le communiqué.



Dans un contexte d'inflation et de difficultés économiques, la revente motivée davantage par des impératifs économiques que par des choix personnels.



