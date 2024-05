EBay : transactions avec Collectors finalisées

eBay annonce avoir finalisée ses transactions annoncées le mois dernier avec Collectors, maison-mère de PSA, le principal fournisseur tiers d'authentification et de classement dans le secteur des objets de collection.



Pour rappel, ces transactions comprenaient la vente de Goldin de Collectors à eBay et celle du coffre-fort d'eBay à PSA, ainsi qu'un accord commercial qui créera une nouvelle offre de produits de coffre-fort combinée.



'Cet été, eBay et PSA lanceront une nouvelle expérience transparente de bout en bout pour le passe-temps des cartes à collectionner ('The Hobby'), améliorant le parcours du collectionneur en débloquant de nouveaux marchés et avantages', indique-t-il.



