La startup britannique Motorway, qui connaît une croissance rapide, a adopté une approche de marché en ligne allégée en actifs, de type eBay, pour permettre aux consommateurs de vendre des voitures d'occasion directement aux concessionnaires, un modèle que l'entreprise espère étendre à d'autres pays et éventuellement conduire à une cotation en bourse.

"Nous avons des ambitions mondiales", a déclaré Tom Leathes, PDG de Motorway, à Reuters. "Mais nous voulons le faire avec prudence. Il s'agit donc bien d'un objectif à long terme, mais pas dans les prochains mois. Il a refusé de préciser les pays autres que la Grande-Bretagne que l'entreprise considère comme des marchés potentiels.

Fondée en 2017, Motorway propose aux vendeurs de télécharger des photos de leur voiture depuis leur téléphone et aux concessionnaires de faire des offres dans le cadre d'enchères quotidiennes.

La startup ne possède jamais réellement de voitures, contrairement aux vendeurs de voitures d'occasion en ligne comme Carvana sur le marché américain ou Cazoo au Royaume-Uni, qui ont été confrontés à des problèmes d'inventaire qui ont fait chuter leurs stocks.

EBay vend également des voitures au Royaume-Uni, mais son propre marché est constitué de consommateurs ou de concessionnaires qui vendent à des consommateurs.

La pandémie a "joué un rôle d'accélérateur" pour Motorway, car les ventes aux enchères physiques ont été fermées pendant des mois et les concessionnaires avaient besoin d'accéder aux voitures, a déclaré M. Leathes.

Les vendeurs téléchargent des photos de l'intérieur et de l'extérieur des voitures et sont invités à indiquer l'historique de l'entretien. La voiture fait l'objet d'une inspection en personne lorsqu'elle est récupérée.

La startup vend aujourd'hui aux enchères jusqu'à 1 500 voitures d'occasion par jour. En 2022, ses ventes aux enchères ont doublé pour atteindre 1,7 milliard de livres (2,06 milliards de dollars). Ce chiffre devrait encore doubler cette année, ce qui permettrait à Motorway de détenir environ 5 % du marché britannique des voitures d'occasion, qui pèse 80 milliards de livres, selon M. Leathes.

Motorway a levé plus de 250 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que la société de capital-risque Index Ventures, la société d'investissement ICONIQ Growth et BMW I Ventures, la branche de capital-risque de BMW.

En 2021, la startup a atteint le statut de licorne - les licornes sont évaluées à 1 milliard de dollars ou plus. Elle facture des frais par vente - allant de 225 livres à 1 000 livres - et son chiffre d'affaires pour 2022 a plus que doublé pour atteindre 41,2 millions de livres.

Interrogé sur une éventuelle introduction en bourse, M. Leathes a déclaré : "Nous pensons que Motorway est sur la bonne voie : "Nous pensons que Motorway est sur la bonne voie", mais il n'y a actuellement aucun plan spécifique pour une introduction en bourse.

En supprimant les intermédiaires et en vendant directement aux concessionnaires, M. Leathes affirme que le prix initial proposé aux vendeurs est supérieur d'environ 10 % à celui des sites web d'achat de voitures concurrents - et que la plupart des véhicules se vendent plus cher lors de la vente aux enchères, qui se déroule entièrement en ligne.

Les voitures qui ont fait partie de flottes de location et d'entreprises représentent une part importante du marché de l'occasion, souvent vendues après un usage intensif.

"Les concessionnaires l'adorent (Motorway) parce qu'il s'agit d'un stock privé bien entretenu auquel ils n'ont pas accès", a déclaré M. Leathes.

Lors d'une récente démonstration de Motorway, M. Leathes a montré que les quelque 1 000 voitures en vente allaient de 350 livres à une Ferrari à 174 000 livres.

Nick Templeton, 60 ans, a récemment vendu une Tesla Model 3 de 2020, avec 33 000 miles, pour 25 400 livres sur Motorway, soit environ 2 000 livres de plus que ce que proposent les sites web d'achat de voitures.

C'est la troisième voiture que Templeton vend sur Motorway. Ce directeur d'école à la retraite a déclaré qu'il pourrait peut-être gagner plus en vendant une voiture à titre privé, mais qu'il ne voulait pas "des tracas et du stress que cela engendre".

Lewis Jent, directeur des achats chez CarShop, qui possède plus d'une douzaine de succursales et a acheté la Model 3 de M. Templeton, a déclaré que le vendeur de voitures d'occasion achète tous les jours sur Motorway et trouve que "les voitures appartenant à des consommateurs sont toujours très recherchées".

Mais il a ajouté qu'il pouvait être difficile de traiter avec des particuliers plutôt que d'acheter en gros.

M. Leathes explique que Motorway s'efforce de faciliter les achats. Les concessionnaires peuvent désormais utiliser des "portefeuilles" pour des transactions multiples et Motorway récupère environ 30 % des voitures qu'il vend et les livre aux concessionnaires.

"Ce sont des problèmes très, très difficiles à résoudre", a déclaré M. Leathes. "Mais c'est ainsi que nous sommes parvenus à vendre un millier de voitures par jour. (1 $ = 0,8245 livre) (Reportage de Nick Carey, Rédaction de Nick Zieminski)