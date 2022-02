Les actions de PayPal plongent de 17 %, les prévisions sombres alimentant les craintes de croissance.

Données financières USD EUR CA 2021 10 414 M - 9 233 M Résultat net 2021 1 649 M - 1 462 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 24,5x Rendement 2021 1,17% Capitalisation 37 861 M 37 861 M 33 564 M Capi. / CA 2021 3,64x Capi. / CA 2022 3,46x Nbr Employés 12 700 Flottant 35,2% Graphique EBAY INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EBAY INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 30 Dernier Cours de Cloture 60,48 $ Objectif de cours Moyen 77,14 $ Ecart / Objectif Moyen 27,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jamie Iannone President, Chief Executive Officer & Director Stephen J. Priest Chief Financial Officer & Senior Vice President Paul S. Pressler Chairman Mazen Rawashdeh Chief Technology Officer & Senior Vice President Molly Finn Chief Compliance Officer & Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) EBAY INC. -9.05% 37 861 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 7.10% 344 882 MEITUAN -2.57% 172 886 SHOPIFY INC. -28.55% 123 616 PINDUODUO INC. 2.23% 74 696 MERCADOLIBRE, INC. -15.60% 57 428