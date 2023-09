(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Ebiquity PLC - Société de conseil en médias et en marketing basée à Londres - Le bénéfice avant impôts du premier semestre 2023 s'élève à 1,4 million de livres sterling, contre une perte de 1,4 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente de 11 %, passant de 36,7 millions de livres sterling à 40,6 millions de livres sterling. Aucun dividende n'est déclaré, sans changement. En ce qui concerne les perspectives de la société, Nick Waters, directeur général, a déclaré : "Alors que certains clients importants réduisent leurs budgets en raison des conditions et des tendances actuelles du marché, Ebiquity continue de réaliser des opérations largement conformes aux attentes. À plus long terme, en tant que leader du marché, nous restons bien positionnés pour aider nos clients et nous voyons d'autres opportunités de croissance des revenus et d'amélioration des marges."

----------

Hydrogen Utopia International PLC - Exploitant londonien d'installations qui transforment des déchets plastiques mixtes non recyclables en hydrogène et autres carburants sans carbone, en nouveaux matériaux ou en chaleur renouvelable distribuée - Au premier semestre 2023, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 766 836 GBP, contre 583 874 GBP l'année précédente. Aucun revenu n'a été enregistré au cours des deux semestres. Les perspectives restent "très" positives et l'entreprise se dit très confiante dans l'exécution de sa stratégie.

----------

Provexis PLC - Producteur d'un ingrédient alimentaire fonctionnel pour la santé cardiaque, Fruitflow, basé à Reading (Angleterre) - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 419 916 GBP, contre 299 132 GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 426 168 GBP à 389 916 GBP. Le coût des marchandises vendues passe de 46 119 GBP à 95 497 GBP. En ce qui concerne l'avenir, Dawson Buck, président du conseil d'administration, et Ian Ford, directeur général, déclarent que le conseil d'administration est "très optimiste quant aux perspectives de Fruitflow et de Provexis pour l'année à venir et les années suivantes".

----------

RegTech Open Project PLC - entreprise technologique axée sur l'automatisation et l'optimisation des opérations de conformité réglementaire - annonce ses résultats pour la période allant du 10 mars au 30 juin. Annonce des résultats pour la période allant du 10 mars au 30 juin. Annonce des actifs d'une valeur de 50 000 GBP au 30 juin. Note une croissance annuelle de 50 % sur la base de la facturation pour atteindre 588 000 GBP au premier semestre 2023, contre 391 000 GBP l'année précédente. Ne déclare aucun bénéfice ou perte, aucun revenu ou coût. La société est cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres le 25 août. Confirme que Paul McFadden sera directeur financier à partir du 5 décembre. En outre, la société conclut un accord parallèle, sous forme d'acte, avec RegTech Open Project SpA, détenu en dernier ressort par le fondateur de RegTech Open Project PLC, Alessandro Zamboni. Depuis l'achèvement de la cotation directe, un total de 2,5 millions de livres sterling de fonds ont été tirés en vertu du droit anglais.

----------

SDX Energy PLC - Société d'énergie basée à Londres, avec un portefeuille d'actifs d'exploration, de développement et de production en Égypte et au Maroc - Elle passe d'un bénéfice de 1,9 million USD l'année précédente à une perte avant impôts de 397 000 USD pour les six mois se terminant le 30 juin. Les recettes nettes de redevances chutent de 32 %, passant de 22,3 millions USD à 15,3 millions USD. Les dépenses directes d'exploitation augmentent de 17 %, passant de 4,4 millions USD à 5,1 millions USD. En ce qui concerne l'avenir, la société indique qu'elle prévoit le reconditionnement du puits Rabul Deep-1, situé en Égypte, afin de le convertir en injecteur d'eau pour le champ Rabul.

----------

TechFinancials Inc - Entité d'investissement depuis 2022 après la fermeture des entités opérationnelles en Israël - La perte avant impôts au premier semestre 2023 se réduit à 73 000 USD contre 163 000 USD l'année précédente. Aucun revenu n'a été enregistré au cours des deux semestres. En ce qui concerne l'avenir, le président Eitan Yanuv déclare : "Nous continuerons à rechercher des opportunités pour matérialiser nos actifs ou unir nos forces avec d'autres entreprises afin d'être en mesure d'aller de l'avant."

----------

Verici Dx PLC - Développeur de diagnostics cliniques pour les transplantations d'organes basé à Cardiff, au Pays de Galles - La perte avant impôts au premier semestre 2023 se réduit à 5,3 millions USD contre 5,5 millions USD auparavant. Le chiffre d'affaires s'élève à 19 000 USD, alors qu'il était nul il y a un an. Pour l'avenir, Verici se concentre sur l'accélération du déploiement commercial de Tutivia, déclare Sara Barrington, directrice générale. Tutivia est un test unique qui utilise la technologie de signature de l'ARN pour aider à améliorer les soins personnalisés d'un patient après une greffe de rein.

----------

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.