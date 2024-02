Ebiquity plc est une société britannique spécialisée dans les solutions basées sur les données. La société se consacre à l'analyse des investissements dans les médias. Les segments de la société comprennent le Royaume-Uni et l'Irlande (UK&I), l'Europe continentale, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique (APAC). La société fournit des conseils indépendants, basés sur des faits, permettant aux propriétaires de marques de prendre des décisions en matière d'investissement média et d'améliorer les résultats de l'entreprise. Elle fournit des analyses et des solutions à travers quatre lignes de services : la gestion des médias, la performance des médias, l'efficacité du marketing et la conformité des contrats. Ses experts médias fournissent des conseils aux marques mondiales, proposant une compréhension de leur performance média numérique pour les aider à prendre des décisions éclairées sur leurs investissements médias. Ses spécialistes des médias des marchés mondiaux et locaux aident les annonceurs à définir les bonnes lignes directrices et les bonnes règles concernant les médias qu'ils achètent et la manière dont ils les achètent. Ses experts en efficacité marketing dressent un tableau des véritables leviers de la performance commerciale en utilisant une série de méthodes complémentaires.

Secteur Publicité et marketing