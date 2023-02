Ebiquity réalise des transactions annuelles conformes à la vision du marché

Ebiquity PLC - société de conseil en médias et marketing basée à Londres - déclare que ses activités en 2022 sont conformes aux attentes du marché. Le chiffre d'affaires d'Ebiquity est en hausse de 20% et de 9% en organique. En 2021, le revenu était de 63,1 millions de livres sterling. S'attend à ce que la marge d'exploitation sous-jacente soit de 12%, contre 8% un an plus tôt. Cela reflète l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et "la poursuite de la forte croissance de l'activité de solutions de médias numériques à marge plus élevée". La dette nette s'élève à 8,9 millions GBP au 31 décembre, avec des facilités non utilisées de 8,5 millions GBP.

Le directeur général, Nick Waters, déclare : "Le groupe a obtenu de bons résultats au cours de l'année, alors que nous continuons à donner de l'élan à l'entreprise et à réaliser des progrès par rapport à notre plan stratégique."

En septembre dernier, Ebiquity avait fait état d'une hausse de 16% de son chiffre d'affaires, qui a atteint 37,2 millions de livres sterling au cours du semestre clos le 30 juin, contre 32,0 millions de livres sterling un an plus tôt. La perte avant impôts s'est toutefois élargie à 1,3 million GBP, contre 1,1 million GBP.

Cours actuel de l'action : 57,00 pence, en hausse de 6,5% le mardi vers midi à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 3,8 %.

