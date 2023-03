Hausse des actions d'Ebiquity : les résultats sont conformes aux prévisions

Ebiquity PLC - Société de conseil en médias et marketing basée à Londres - Affiche un chiffre d'affaires de 76,0 millions de livres sterling pour 2022, en hausse de 20 % par rapport aux 63,1 millions de livres sterling en 2021. Note une amélioration des bénéfices dans toutes les régions et unités d'affaires. La perte avant impôts se creuse toutefois à 7,2 millions de livres sterling contre 5,7 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôts ajusté augmente de 95 % à 8 millions de livres sterling contre 4,1 millions de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action grimpe à 5,4 pence par action, contre 2,7 pence un an plus tôt. Pour ce qui est de l'avenir, Ebiquity déclare que le début de l'année en cours est conforme à ses attentes, avec une dynamique de croissance continue et des possibilités de "gains d'efficacité opérationnelle".

Le directeur général, Nick Waters, a déclaré : "Nous avons obtenu de bons résultats en 2022 et réalisé des progrès significatifs par rapport à nos objectifs stratégiques et à nos paramètres d'exploitation cibles. Cela s'est traduit par une augmentation significative du chiffre d'affaires, qui a progressé de 20 %, y compris une croissance organique de 9 % et un bénéfice d'exploitation ajusté qui a presque doublé."

Cours actuel de l'action : 54,00 pence l'unité, en hausse de 4,9 % jeudi vers midi à Londres.

Évolution sur 12 mois : en baisse de 10

