Le directeur financier et opérationnel d'Ebiquity prend sa retraite en juin

Ebiquity PLC - société de conseil en médias et en marketing basée à Londres - Alan Newman, directeur financier et directeur des opérations, quittera ses fonctions le 30 juin. Il déclare que des progrès satisfaisants ont été réalisés dans la recherche de son remplaçant et qu'une nouvelle annonce sera faite en temps voulu. Dit Newman a rejoint Ebiquity en tant que directeur financier et directeur de l'exploitation en janvier 2019 et a également agi en tant que directeur général intérimaire entre novembre 2019 et juillet 2020, après quoi il est retourné à son rôle d'origine. Le président Rob Woodward déclare : "[Newman] a contribué de manière significative au développement et au repositionnement réussis de notre entreprise en temps utile."

Cours actuel de l'action : 54,00 pence, en hausse de 4,9 % jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 10

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

