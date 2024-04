EBOS Group Limited est un négociant, un grossiste et un distributeur de produits de santé, médicaux et pharmaceutiques. La société commercialise et distribue des marques de soins pour animaux. Ses secteurs d'activité comprennent les soins de santé, les soins aux animaux et les services généraux. Le segment Healthcare comprend les ventes de produits de santé dans une série de secteurs, les marques propres, les soins de santé au détail, les pharmacies, les hôpitaux, les services logistiques et les activités de vente en gros. Le secteur des soins aux animaux comprend la vente de produits de soins aux animaux dans une série de secteurs, de marques propres et de marques sous contrat, d'activités de détail et de vente en gros. Il s'approvisionne et fournit une gamme de produits chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques. Ses activités de pharmacie communautaire comprennent Symbion, ProPharma, Pharmacy Wholesalers Russells, TerryWhite Chemmart, Good Price Pharmacy Warehouse, healthSAVE, Ventura Health, Minfos, DoseAid, Intellipharm, Endeavour Consumer Health et Red Seal. Sa logistique contractuelle comprend Healthcare Logistics et Clinect.

Secteur Produits pharmaceutiques