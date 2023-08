EBOS Group Limited est un négociant, grossiste et distributeur australasien de produits de santé, médicaux et pharmaceutiques. La société est également propriétaire d'une marque de soins pour animaux, commercialise des produits et les distribue en Australasie. Ses secteurs d'activité comprennent la santé, les soins aux animaux et l'entreprise. Le segment Healthcare comprend la vente de produits de santé dans une série de secteurs, tels que les marques propres, les soins de santé au détail, les dispositifs médicaux, les biens d'équipement, les services pharmaceutiques et les activités de gros. Le segment Animal Care comprend la vente de produits de soins pour animaux dans une gamme de secteurs, de marques propres, de détail et d'activités de gros. Son activité de pharmacie communautaire comprend, entre autres, Symbion, Endeavour Consumer Health, ProPharma, DoseAid, TerryWhite Chemmart et Pharmacy Wholesalers Russells. Son activité de logistique contractuelle comprend Healthcare Logistics et Healthcare Logistics Clinical Trials. Ses activités de soins de santé institutionnels incluent Clinect, Cryomed Aesthetics et Onelink, entre autres.

Secteur Produits pharmaceutiques