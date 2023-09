Ebro Foods SA est une société basée en Espagne, principalement active dans l'industrie alimentaire. Le portefeuille de produits de la société comprend, entre autres, du riz, des pâtes, des céréales et des produits diététiques, des légumineuses, ainsi que des aliments biologiques. La société est également impliquée dans la production de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, d'aliments pour animaux et de biocarburants. Elle commercialise ses produits sous diverses marques, telles que SOS, Brillante, La Cigala, La Fallera, Saludaes, American Beauty, San Giorgio, 3 Glocken, Skinner, Geovita et Vegetalia, entre autres. La société opère par le biais de nombreuses filiales, telles que Herba Ricemills SL, Herba Nutricion SL, Panzani SAS, Dosbio 2010 SL, Riviana Foods Inc, Ebro Foods Alimentacion SA, Azucarera Energias SA, Pastificio Lucio Garofalo SpA et Roland Monterrat SA.

Secteur Transformation des aliments