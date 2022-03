Ebusco N : 3.0 remporte le prix Red Dot Design 31/03/2022 | 07:36 Envoyer par e-mail :

Une récompense prestigieuse dans la catégorie Design de produit Deurne, 31 mars 2022 - Ebusco (Euronext : EBUS), pionnier et leader dans le développement de bus électriques et de systèmes de recharge, a remporté le prix Red Dot avec l'Ebusco 3.0 dans la catégorie "Conception de produit". Toutes les équipes Ebuso sont extrêmement fiers de l'attribution de ce prix de design prestigieux. C'est à nouveau une reconnaissance du caractère révolutionnaire de notre bus Ebusco 3.0. Le prix Red Dot Design est l'un des plus concours de design le plus important au niveau mondial et son label s'est imposé comme l'une des marques de reconnaissance les plus recherchées en matière de qualité de design. Tous les candidats ont été évaluées par le jury international et le fait que nous ayons été récompensés est quelque chose dont nous sommes extrêmement honorés. Avec la coopération avec notre partenaire KesselsGranger DesignWorks, qui nous accompagne depuis le début de l'aventure, nous avons conçu ce bus pour qu'il se distingue de tous les autres. « Recevoir le prix Red Dot pour le design de l'Ebusco 3.0 est une merveilleuse réussite pour toutes les personnes impliquées. Nous sommes honorés et fiers de travailler en étroite collaboration avec Ebusco, à la pointe de l'innovation, avec une équipe de spécialistes du commerce, du design, de l'ingénierie et de la fabrication, créant une mobilité de pointe qui contribue à un meilleur environnement de vie. » - KesselsGranger DesignWorks Design intérieur Ebusco 3.0 La conception du Ebusco 3.0 est axée sur plus de confort, avec un intérieur spacieux, et de manière à offrir la meilleure expérience de voyage possible aux conducteurs et aux passagers. Le plancher entièrement plat permet une plus grande liberté de mouvement. L'agrandissement de la taille des fenêtres, en combinaison avec un plafond vitré panoramique en option, augmente considérablement l'incidence naturelle de luminosité. La carrosserie de l'autobus est fabriquée en matériau composite léger. Cela présente de nombreux avantages techniques, mais a également un effet particulier sur l'habillage intérieur du bus puisque les structures en fibres de carbone tissées composites sont volontairement laissées visibles. Outre le confort, la sécurité joue également un rôle important dans la conception du bus. C'est pourquoi nous avons remplacé les rétroviseurs extérieurs par des caméras afin d'améliorer la sécurité et l'aérodynamisme du bus. L'Ebusco 3.0 n'est pas seulement un plaisir à regarder, mais aussi un plaisir à conduire. C'est l'alliance de ces deux caractéristiques qui fait le succès de notre bus ! Design extérieur Ebusco 3.0 Avec sa structure innovante et ultralégère, le design extérieur du Ebusco 3.0 exigeait une esthétique pure et unique. La forme de la carrosserie a été déterminée par la structure en fibre de carbone qui, en plus de l'augmentation de la résistance, donne lieu à des courbes élégantes. Le style intègre un thème en forme d'aile qui embrasse l'avant et les côtés, soulignant le caractère léger de l'autobus, inspiré des technologies de l'aérospatiale. Le design extérieur est sculpté pour favoriser une apparence plus émotionnelle et dynamique. Tous les composants ont été développés pour une apparence éthérée, y compris les portes et les espaces entre les panneaux. Le nombre limité de composants montés sur le toit a permis d'installer les ailerons aérodynamiques le plus bas que possible, pour un meilleur équilibrage du bus. Attachments Original Link

