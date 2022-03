Ebusco N : Une étape importante pour Ebusco sur le marché maritime

Une étape importante pour Ebusco sur le marché maritime

Ebusco prend une participation de 40% dans Zero Emission Services

Deurne, 18 mars 2022 - Ebusco (Euronext : EBUS), pionnier et leader dans le développement de bus électriques et de systèmes de charge, a repris 40% du capital social de Zero Emission Services (ZES), un fournisseur de concepts tout-en-un pour une navigation intérieure sans émissions. Ebusco a repris l'actionnariat d'ENGIE, l'un des actionnaires fondateurs de ZES. ZES et Ebusco partagent leur engagement en faveur du transport sans émission. Comme leurs solutions sont très complémentaires, Ebusco et ZES peuvent ensemble augmenter de manière significative leur impact conjoint dans le secteur maritime.

Lancement de la navigation fluviale sans émissions

ZES a été fondée en juin 2020 et propose une gamme complète de produits et de services, basée sur des conteneurs à batteries interchangeables chargés avec de l'énergie renouvelable, des stations de charge, une assistance technique et un concept innovant de paiement à l'usage pour les armateurs. En septembre 2021, le premier navire de navigation intérieure sans émissions, équipé de conteneurs énergétiques de ZES, est entré en service. ZES a été fondée par la banque ING, le fournisseur de services énergétiques et techniques ENGIE, l'entreprise de technologie maritime Wärtsilä et l'autorité portuaire de Rotterdam. Ebusco a repris la participation de 40 % d'ENGIE. Tous les actionnaires apportent des capitaux, une expertise et du personnel pour soutenir ZES dans son développement.

Avantages mutuels

L'acquisition d'une participation dans ZES s'inscrit parfaitement dans la stratégie et la mission d'Ebusco de contribuer à un meilleur environnement en permettant la mise en place d'écosystèmes de transport sûrs, durables, sans émissions et à coût maitrisé. La participation d'Ebusco dans ZES marque le début d'une collaboration dans laquelle ZES peut bénéficier de l'expérience d'Ebusco en matière de batteries lourdes et de systèmes de gestion de batteries. Dans le cadre de ses produits de systèmes de stockage d'énergie (ESS), Ebusco a développé des conteneurs d'énergie mobiles (MEC) au cours des dernières années. Ces solutions peuvent être parfaitement intégrées dans le concept ZES. L'expérience de ZES sur le marché de la navigation intérieure et l'expérience d'Ebusco dans l'électrification du marché des bus peuvent accroître leur impact commun dans le secteur maritime.

En outre, Ebusco possède une vaste expérience dans la surveillance de l'ensemble de sa flotte de bus et de son infrastructure de recharge grâce à sa plateforme logicielle dédiée Ebusco Live. Ce système de gestion de flotte en temps réel ainsi que les connaissances et l'expérience acquises peuvent être utilisés pour développer davantage l'offre de ZES et l'efficacité de ses solutions.

Un marché attractif

L'industrie des bateaux de navigation intérieure d'aujourd'hui présente de nombreuses similitudes avec l'industrie des bus d'il y a dix ans. À cette époque, Ebusco a été le pionnier du développement des bus électriques et de l'infrastructure EV associée. Cependant, le paysage global et l'acceptation du transport électrique sont aujourd'hui beaucoup plus avancés, de sorte que la transition au sein de la navigation intérieure est susceptible de se produire plus rapidement.

Peter Bijvelds, PDG d'Ebusco, commente : « Nous sommes ravis de cette transaction, une étape importante pour Ebusco dans ce secteur très prometteur. Nous sommes convaincus que la participation d'Ebusco dans ZES peut apporter une croissance accélérée dans l'adoption de la navigation intérieure électrique. Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie dans ce marché pratiquement inexploité. Nous sommes impatients de travailler avec les autres actionnaires et l'équipe de ZES pour faire de la navigation intérieure propre et sans émissions la nouvelle norme. «

La transaction n'aura pas d'impact matériel sur les finances d'Ebusco.